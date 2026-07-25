Κρήτη: 2χρονο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα- Σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων στην Κρήτη, όπου ένα δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της βίλας στην οποία διέμενε με τους γονείς του για τις διακοπές τους.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγοράκι ανέκτησε τις αισθήσεις του και, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές, «έκλαψε», γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή

Πηγή: skai.gr

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