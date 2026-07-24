Ένα θερμό επεισόδιο εκτυλίχθηκε σήμερα στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο πρωθυπουργός για την ομιλία του, υπήρξαν παρεμβάσεις από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε κάποιο οίστρο, μάλλον φταίει η ημέρα, η επέτειος για τη Δημοκρατία που είστε υπερδραστήρια…», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά εντόνως.

Δείτε τον ενδεικτικό διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αντιμετωπίστε με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι εννοείτε, για πείτε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Ηρεμήστε!

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια.

Νικήτας Κακλαμάνης: Σταματήστε επιτέλους!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακραίος σεξιστής.

Νικήτας Κακλαμάνης: Εντάξει το έχουμε ακούσει το παραμύθι.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Λίγο νερό στην κυρία...

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μήπως να πάω να κάνω και ένα παιδί;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Δεν θα σας κάνω το χατίρι, θα συνεχίσω.

Επίθεση Κωνσταντοπούλου στον πρωθυπουργό για «αισχρή συμπεριφορά»

Επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της σημερινής της ομιλίας στη Βουλή, στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Του έχω υποβάλλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως πρωθυπουργός, όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται στη Βουλή κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου και έκανε λόγο για «αισχρή συμπεριφορά» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε: «Πώς λέει ένας πρωθυπουργός σε πολιτική αρχηγό "την κ. Κωνσταντοπούλου να την αντιμετωπίζετε με κατανόηση" και χειροκροτάει η Κοινοβουλευτική σας Ομάδα; Δεν είναι αυτό ακραία δημόσια κακοποίηση; Δεν είναι αυτός ακραίος δημόσιος κακοποιητικός λόγος του άντρα, νταή πρωθυπουργού, που δεν θέλει να κάτσει και να ακούσει, γιατί μόνο με τα αγόρια μιλάει, και λέει να αντιμετωπίζομαι με κατανόηση; Και τον ρώτησα τρεις φορές "τί εννοείτε;". Λέει ο κ. Κακλαμάνης, "δεν καταγράφονται στα πρακτικά". Ο ίδιος ο κ. Κακλαμάνης έχει υπάρξει ως βουλευτής, θύμα κακοποιητικότατης συμπεριφοράς και θα έπρεπε να αντιδράσει αλλιώς σε αυτά τα οποία συμβαίνουν». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «υπάρχει μια ακραία σεξιστική αντίληψη που λέει ότι "η γυναίκα όταν αντιδρά είναι τρελή"» και πρόσθεσε ότι περιμένει από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρέμβει και να απαντήσει αν συμμερίζεται «αυτή τη μεταχείριση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «εδώ και εβδομάδες εκτυλίσσεται μια κλιμάκωση βίαιης και κακοποιητικής συμπεριφοράς» εναντίον της, από βουλευτές της ΝΔ. Όπως είπε, όλα αυτά, η ίδια δεν θα τα αντιπαρέλθει, καθώς έχει την ευθύνη «απέναντι σε όλες τις γυναίκες που έτσι τις αντιμετωπίζουν στα εργασιακά του περιβάλλοντα, στα σχολικά περιβάλλοντα, σε άλλου είδους περιβάλλοντα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια, ανέφερε ότι «είναι κατανοητό ότι υπάρχει μια επιλογή, του κ. Μητσοτάκη, διολίσθησης και αναβίβασης πολιτικής και πολιτειακής διολίσθησης και αναβίβασης σε επιτελάρχη αυτού του καθεστώτος. Ποιου; Του Βορίδη».

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ερήμην της αντιπολίτευσης, μπήκε σε συμφωνία με την κυβέρνηση «για τις Ανεξάρτητες Αρχές την ώρα που παρακολουθούσαν» τον αρχηγό του. Παράλληλα, επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ως αρωγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, «επιτελούν την πλήρη αποσάθρωση της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον στο πεδίο που μπορούν να ελέγξουν». Είπε επίσης, ότι ο κ. Μητσοτάκης «έχει πετύχει το Κοινοβούλιο να έχει πλήρως απενεργοποιηθεί και να νομοθετηθεί βιομηχανικά η κυβέρνηση». Τόνισε ότι το κόμμα της «απέναντι σε αυτά», είναι «η δύναμη της αντίστασης».

Τέλος, η Ζ. Κωνσταντοπούλου, τόνισε για την Συνταγματική Αναθεώρηση, ότι «η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις Συντακτικής Συνέλευσης, με νέες διαδικασίες» και απευθύνεται στην κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.