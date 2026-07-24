«Απομακρυνθείτε αμέσως». Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν το μεσημέρι τους πολίτες των κρατών του Κόλπου για νέα χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω.

«Προειδοποιούμε το ευρύ κοινό των χωρών όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες να απομακρυνθεί επειγόντως σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων από τους χώρους κάλυψης και τις κρυφές κατοικίες των Αμερικανών στρατιωτικών, ώστε να είναι ασφαλείς» διαμηνύει το IRGC.

Οι ΗΠΑ συνέχισαν να σφυροκοπούν το Ιράν για 13η νύχτα, ωστόσο η Τεχεράνη παραμένει αδιάλλακτη, καθώς σύμφωνα με αναφορές απέρριψε πρόταση της Ουάσινγκτον για κατάπαυση του πυρός η οποία διαβιβάστηκε μέσω του πρωθυπουργού του Ιράκ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να διεξάγει νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον «ιρανικών στρατιωτικών στόχων» τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Τι αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του IRGC

«Το Ιράν, μετά από 40 ημέρες νικηφόρου πολέμου, αν και μπορούσε να συνεχίσει τη διαμάχη με ισχύ, δέχτηκε με απόλυτη μεγαλοψυχία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αυτούς τους εγκληματίες και να υπογράψει συμφωνία για τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή.

»Ωστόσο, η εγκληματική φύση και η αγριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών τις ώθησαν, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της συμφωνίας, να επαναλάβουν τις εχθροπραξίες, να παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και τελικά, από τις 12 Ιουλίου, να ακυρώσουν επίσημα τη συμφωνία και να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

»Μετά από 13 ημέρες από την επανέναρξη του πολέμου, τα σημάδια της νέας ήττας των ΗΠΑ έχουν γίνει εμφανή και ο εχθρός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να υπερισχύσει των ενόπλων δυνάμεών μας μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, για να βγει από το αδιέξοδο, αντί να υποχωρήσει, κατέφυγε στη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου: έβαλε στο στόχαστρο γέφυρες, αλιευτικές προβλήτες, σκάφη και βάρκες πολιτών, διερχόμενα οχήματα και το σιδηροδρομικό δίκτυο, δολοφονώντας αμάχους. Μάλιστα, μόλις εχθές, κορύφωσε το έγκλημα σκοτώνοντας και τραυματίζοντας προσκυνητές του Αρμπαίν στα σύνορα με το Ιράκ, αποκαλύπτοντας ακόμα περισσότερο τη σκοτεινή του φύση.

»Δεδομένου ότι, αν συνεχιστούν τέτοια εγκλήματα, στην ημερήσια διάταξή μας θα βρίσκεται η εκδίκηση/ανταπόδοση (Qisas) κατά των εγκληματιών, πολλοί αξιωματικοί και στρατιωτικοί του επιτιθέμενου αμερικανικού στρατού, φοβούμενοι τα πυρά των μαχητών του Ισλάμ, εγκατέλειψαν τις βάσεις τους και χρησιμοποίησαν κτίρια εντός των πόλεων ως κέντρα διεξαγωγής των εγκλημάτων τους.

»Προειδοποιούμε το ευρύ κοινό των χωρών όπου εδρεύουν Αμερικανοί στρατιώτες να απομακρυνθούν επειγόντως σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων από τους χώρους κάλυψης και τις κρυφές κατοικίες των Αμερικανών στρατιωτικών, ώστε να είναι ασφαλείς.

»Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να ενημερώσουν για τις νέες τοποθεσίες μετεγκατάστασης Αμερικανών στρατιωτών κατοχής στον επίσημο λογαριασμό δημοσίων σχέσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Telegram».

Πηγή: skai.gr

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