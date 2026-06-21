Ουκρανία: 3 νεκροί σε επιθέσεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες Πολτάβα και Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν» σε βομβαρδισμούς, επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυρά πυροβολικού κατά τριών περιοχών της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, έγραψε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάντζα.

Ο ομόλογός του στην Πολτάβα, ο Βιτάλι Ντιακίβνιτς, δήλωσε παράλληλα ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο ένας εκ των οποίων υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο που είχε διακομιστεί, ύστερα από επίθεση που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ, και ανέφερε επίσης 13 τραυματίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε σήμερα ότι «μόνον αυτήν την εβδομάδα, οι Ρώσοι έχουν εξαπολύσει περίπου 2.200 drones επίθεσης, πάνω από 1.800 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 87 πυραύλους διαφόρων τύπων κατά της Ουκρανίας».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεργκέι Αξιόνοφ.

Ξεχωριστά οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία ανακοίνωσαν ότι σε επίθεση drone ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο οχηματαγωγό πλοίο Panagia, που εκτελούσε το δρομολόγιο ανάμεσα στην περιοχή Τεμριούκ και τη χερσόνησο του Κερτς.

Τα δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων στο Στενό του Κερτς, που χωρίζει την Κριμαία από την περιφέρεια Κρασνοντάρ, τέθηκαν προσωρινά σε αναστολή, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Εξάλλου ο κυβερνήτης της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή της διανομής καυσίμων στα πρατήρια.

«Τα καύσιμα θα διανέμονται αποκλειστικά στις δημόσιες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν τη ζωτική λειτουργία και ασφάλεια της Δημοκρατίας της Κριμαίας», ανέφερε ο Ακσιόνοφ στο δίκτυο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην υπό ρωσική κατοχή πόλη του Κερτς στην Κριμαία και εγκατάσταση μεταφοράς πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας.

Επίσης, τοπικός πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος ανέφερε διακοπές σε ορισμένες περιοχές μετά τη βλάβη που προκλήθηκε σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ οι αρχές διέκοψαν επίσης την κυκλοφορία στη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με την περιφέρεια Κρασνοντάρ στη Ρωσία για πάνω από 9 ώρες, κάτι το οποίο προκάλεσε καθυστέρηση στα δρομολόγια 11 τρένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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