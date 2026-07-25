Ιρανός αξιωματούχος «προκαλεί» τον Τραμπ να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν

Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι διαπραγματεύσεις «γίνονται όλο και πιο σοβαρές», αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί πως η Τεχεράνη ακόμη και θα καλωσόριζε το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής αμερικανικών δυνάμεων.

«Ο πόλεμός μας με τον εχθρό είναι ένας πόλεμος φθοράς και δεν πρόκειται να τελειώσει», δήλωσε το Σάββατο ο στρατιωτικός αξιωματούχος, τον οποίο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν ως τον στρατηγό Ασαντί. «Ζητάμε από τον Θεό οι χερσαίες δυνάμεις του επιτιθέμενου αμερικανικού στρατού να βρεθούν σε μια θέση όπου θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε στο έδαφος», δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το CNN.

Οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου έρχονται έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες κατά τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα σε ολόκληρο το Ιράν, στη σοβαρότερη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο είχε οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη γίνεται «όλο και πιο σοβαρή» στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. «Βρισκόμαστε σε συνομιλίες μαζί τους. Πιστεύω ότι γίνονται όλο και πιο σοβαροί όσο περνούν οι ημέρες, ίσως για τον προφανή λόγο, αλλά αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να συνομιλούμε μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι πιστεύει πως το Ιράν «θα ήθελε πολύ να κάνει μια συμφωνία», αλλά πρόσθεσε ότι «δεν πιστεύω πως είναι ακόμη έτοιμο να το πράξει».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν μετά από συνάντησή του με συμβούλους, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος και η οποία μίλησε στο CNN.

«Η Ουάσινγκτον επιδιώκει πλέον να αλλάξει το πεδίο της αντιπαράθεσης και να μετατρέψει τη διμερή κρίση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σε μια σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε σχόλιο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στο ημιεπίσημο πρακτορείο Nour News, το οποίο πρόσκειται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Αναφερόμενο στις αμερικανικές κατηγορίες ότι το Ιράν έχει εμποδίσει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, το πρακτορείο πρόσθεσε: «Η χώρα που σήμερα κατηγορείται ότι απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο είχε προηγουμένως δεχθεί επίθεση δύο φορές, εν μέσω διαδικασιών διαπραγμάτευσης».

Πηγή: skai.gr

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