Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μόλα Καλύβα στη Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Κασσανδρας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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