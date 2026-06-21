Αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και του Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, πριν από τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, δίνοντας παράλληλα νέες λεπτομέρειες για την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος «στην πρόσφατη ομιλία του μας είχε απαγορεύσει να κάνουμε πολλά πράγματα», όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Ιράν πλέον «τα αναγνώρισε όλα ως δικαιώματα του λαού και του έθνους».

Ο Ιρανός πρόεδρος άφησε επίσης αιχμές κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι θα είναι «ο πρώτος που θα δυσαρεστηθεί από τις διαπραγματεύσεις» στην Ελβετία.

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 6 δισ. δολαρίων, τα οποία βρίσκονται στο Κατάρ, θα επιστραφούν στην Τεχεράνη στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι οι όροι του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ είναι ευνοϊκοί για το Ιράν και προανήγγειλε ότι τα αποτελέσματα των συνομιλιών θα γίνουν σύντομα ορατά.

«Όλες οι προβλέψεις του μνημονίου κατανόησης είναι υπέρ μας και τα επιτεύγματα αυτών των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων θα γίνουν εμφανή», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.

«Τα 6 δισ. δολάρια που βρίσκονται στο Κατάρ θα μας επιστραφούν», πρόσθεσε, παρουσιάζοντας την αποδέσμευση των κεφαλαίων ως ένα από τα βασικά κέρδη της Τεχεράνης από την προκαταρκτική συμφωνία.

Στο πυρηνικό ζήτημα, ο Πεζεσκιάν επιχείρησε να εμφανίσει τη θέση της Τεχεράνης ως σταθερή και αδιαπραγμάτευτη, υποστηρίζοντας ότι το μόνο αίτημα των ΗΠΑ είναι να μην αποκτήσει το Ιράν ατομική βόμβα.

«Αυτό είναι κάτι που και ο μάρτυρας ηγέτης είχε επανειλημμένα πει: “Δεν θέλουμε ατομική βόμβα”», σημείωσε, αναφερόμενος στο θρησκευτικό διάταγμα που είχε εκδώσει ο δολοφονηθείς ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Η Αμερική είπε “γράψτε το και υπογράψτε το” - και το υπογράψαμε», κατέληξε ο Πεζεσκιάν, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη συμφωνία όχι ως υποχώρηση της Τεχεράνης, αλλά ως επιβεβαίωση των ιρανικών θέσεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Πηγή: skai.gr

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