Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι της Υεμένης, που τάσσονται στο πλευρό του Ιράν, ανέφεραν το Σάββατο ότι πραγματοποίησαν επιχειρήσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Τζιζάν και στο Γιανμπού, σύμφωνα με δήλωση του στρατιωτικού εκπροσώπου της ομάδας, Γιαχιά Σαρέ.

Δεν έχει υπάρξει ακίομη επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία.

Στο μεταξύ νωρίτερα, η αεροπορία της κυβέρνησης της Υεμένης πραγματοποίησε το Σάββατο αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σε αποθήκες όπλων των Χούθι στις επαρχίες Μαρίμπ και αλ-Τζάουφ κατά μήκος της πρώτης γραμμής του μετώπου με την προσκεόμενη στο Ιράν ομάδα, δήλωσαν δύο στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Υεμένης.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιδρομές ήταν μεταξύ των πρώτων επιθετικών επιχειρήσεων που εξαπέλυσε η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των Χούθι. Η σιιτική οργάνωση πρόσκειται στην Τεχεράνη και εξοπλίζεται από αυτή.

Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης της Υεμένης και των ανταρτών διαρκεί περισσότερο από μια δεκαετία, και τώρα κλιμακώνεται και πάλι, ενώ μια τετραετής εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας κατέρρευσε.

Παράλληλα, νωρίτερα, οι συστοιχίες των Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) κατέρριψαν περίπου στις 11 το πρωί drone προερχόμενο από την Υεμένη, όπως έγινε γνωστό από πηγές του ΓΕΕΘΑ. Πρόκειται για νέα κατάρριψη, μετά την κατάρριψη των δύο βαλλιστικών πυραύλων, τρεις σε διάστημα τεσσάρων ωρών. Περί τις 7 το πρωί η ΕΛΔΥΣΑ είχε καταρρίψει δύο βαλλιστικούς πυραύλους.

Πηγή: skai.gr

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