Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι επανέλαβε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη δεν επιτέθηκε σε Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν, κάνοντας λόγο για «προβοκάτσια».

«Όσον αφορά το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και την Κύπρο, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει ανακοινώσει ρητά και επίσημα ότι δεν πραγματοποιήθηκαν τέτοιες εκτοξεύσεις από το εσωτερικό του Ιράν ή από τις στρατιωτικές μας δυνάμεις» τόνισε ο Μπαγκάι.

«Πάντα προειδοποιούσαμε για επιχειρήσεις προβοκάτσιας» υποστήριξε.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει περιθώριο για συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός. Όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, «δεν έχει νόημα να μιλάμε για τίποτα άλλο παρά για άμυνα και αντίποινα εναντίον εχθρών», είπε.

Μετά το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν στις 5 Μαρτίου, το οποίο το Μπακού απέδωσε σε ιρανικά drones, ο Μπαγκάι. Η Τεχεράνη έχει υπαινιχθεί ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε δικά του drones για να «σύρει» το Αζερμπαϊτζάν στον πόλεμο.

Παρά τις αναφορές του ΝΑΤΟ ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν προς τουρκικό έδαφος, το Ιράν επιμένει ότι σέβεται την κυριαρχία της Άγκυρας. Η Τουρκία, ωστόσο, απάντησε με την ανάπτυξη των 6 F-16 στην Κύπρο.

Μετά το πλήγμα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι την 1η Μαρτίου, το Ιράν υποστηρίζει ότι καμία εκτόξευση δεν έγινε από το ιρανικό έδαφος. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, αντίθετα, θεωρούν ότι το drone ήταν τύπου Shahed και εκτοξεύτηκε είτε από το Ιράν είτε από πληρεξουσίους, δηλαδή τη Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

