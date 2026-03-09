Τσελίκ: «Στείλαμε F-16 στην Κύπρο για ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο»

«Στείλαμε F-16 στην Κύπρο για να επιτευχθεί ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης – AKP) Ομέρ Τσελίκ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μιχάλης Κωστίδης.



«Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρη. Εννοώ, όπως το έθεσα, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για να δέσει καν ένα αλιευτικό σκάφος στην Ανατολική Μεσόγειο. Παντού είναι γεμάτα πολεμικά πλοία. Φυσικά, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ασφάλεια της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο κοντινές πλευρές στον Σιωνισμό, στη σιωνιστική επιθετικότητα, σε αυτό το γενοκτονικό δίκτυο. Το κάνουν αυτό ανοιχτά. Συνάπτουν ορισμένους μηχανισμούς με το Ισραήλ, τους οποίους αποκαλούν «συνεργασία ασφαλείας» και ούτω καθεξής. Φυσικά, αυτός θα είναι ένας επαίσχυντος λεκές για τη φήμη τους».







«Η ελληνοκυπριακή πλευρά κάνει επίσης ένα λάθος. Νομίζουν ότι φέρνοντας ανθρώπους εκεί, μπορούν να δημιουργήσουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας ή της ’’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’. Ωστόσο, χρειάζονται μόνο πέντε ή έξι λεπτά για να ταξιδέψει εκεί ένα από τα μαχητικά μας αεροσκάφη από τις νότιες επαρχίες μας» δήλωσε προκλητικά ο Τσελίκ.



«Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα ανέπτυξαν Patriot στην Κάρπαθο, νότια της Κρήτης. Αυξάνουν επίσης τις δυνάμεις τους εκεί. Φυσικά, δεν βλέπουμε καμία σοβαρή πτυχή σε αυτές τις πρωτοβουλίες από την ελληνοκυπριακή πλευρά, από την Ελλάδα. Ή, η Γαλλία βγαίνει και λέει πολύ λανθασμένα: ‘’Θα στείλω πολεμικά πλοία εκεί για να υποστηρίξουν την ελληνοκυπριακή πλευρά επειδή ιρανικοί πύραυλοι τη στοχεύουν’’. Φυσικά, είναι απολύτως φυσιολογικό να κάνουμε αυτά τα βήματα (ανάπτυξη δυνάμεων στην Κύπρο) για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ισορροπία δυνάμεων εν μέσω όλου αυτού του χάους στην Ανατολική Μεσόγειο, πρώτον όσον αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας εκεί, και δεύτερον όσον αφορά τη διασφάλιση της ασφάλειας της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’. Αυτό δεν είναι ένα βήμα που λαμβάνεται εναντίον κανενός. Είναι κάτι που λαμβάνεται για να ενισχύσει την προοπτική ασφάλειας της Τουρκίας και της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ στη χαοτική κατάσταση εκεί, όσον αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους».

🚨🇨🇾🇹🇷 Breaking: Turkey has deployed six F-16 fighter jets and air defense systems to occupied northern Cyprus for the first time. This is a blatant provocation against the Republic of Cyprus and the European Union.



Erdogan - like Hitler - must be stopped by Europe before it's… pic.twitter.com/NmKnSWEMpZ March 9, 2026

«Μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλα βήματα»

«Αλλά πρέπει να προστεθεί ότι μπορεί να ακολουθήσουν συστήματα αεράμυνας», κέντρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και άλλα βήματα. Φυσικά. Επειδή η ‘’Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου βρίσκεται ακριβώς στη μέση όλων αυτών των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν το κάνουμε αυτό εναντίον κανενός, αλλά για την ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ και, φυσικά, για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας», υποστήριξε το στέλεχος του AKP.

