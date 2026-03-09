Οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν τώρα ξεκινούν, διεμήνυσε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CBS News την Κυριακή

«Το Ιρανικό Ναυτικό δεν υπάρχει πλέον σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, η ικανότητά τους να προβάλλουν οποιαδήποτε ισχύ σε αυτήν την περιοχή με ναυτική έννοια μειώνεται, και θα μειώνεται ολοένα και περισσότερο», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αυτή είναι μόνο η αρχή».

«Οι δυνατότητές μας είναι συντριπτικές σε σύγκριση με αυτές του Ιράν. Και ειλικρινά, όταν συνδυάζετε την Πολεμική μας Αεροπορία με την αεροπορία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, πρόκειται για τις δύο πιο ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις στον κόσμο».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επρόκειτο να αποκτήσουν τον πλήρη «αδιαμφισβήτητο» έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων Επική Οργή/ Βρυχώμενος Λέων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τη δήλωση αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ερωτηθείς εάν η Επιχείρηση Επική Οργή ήταν οπορτουνιστική, ή προωθήθηκε από το Ισραήλ, ο Χέγκσεθ είπε ότι «εμείς [οι ΗΠΑ] ελέγχουμε το πηδάλιο για το αν θα πάμε ή όχι. Και τελικά, για να προωθήσουμε τα αμερικανικά συμφέροντα και να προστατεύσουμε τις αμερικανικές ζωές».

«Νομίζω ότι μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης είναι ανόητο και ακαδημαϊκό. Μας σκοτώνουν [το καθεστώς του Ιράν] εδώ και 48 χρόνια, 47 χρόνια. Έχουν αμείωτες πυρηνικές φιλοδοξίες».

Πρόσθεσε ότι αφού το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης τον Ιούνιο του 2025, θα έπρεπε να είχε έρθει να διαπραγματευτεί τότε, «και δεν το έχουν κάνει».

«Θα διασφαλίσουμε ότι οι πυρηνικές τους φιλοδοξίες δεν θα επιτευχθούν ποτέ», συνέχισε.

Οι ΗΠΑ «μάχονται για να κερδίσουν», το Ιράν «θα παραδοθεί»

Όταν ρωτήθηκε για τις επιλογές που εξετάζουν οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή εναντίον του Ιράν, ο Χέγκσεθ δεν έδωσε σαφή απάντηση, αν και εξήγησε ότι «δεν το λες στον εχθρό, δεν το λες στον Τύπο, δεν λες σε κανέναν ποια θα είναι τα όριά σου σε μια επιχείρηση».

«Είμαστε πρόθυμοι να πάμε όσο μακριά χρειάζεται για να πετύχουμε», ξεκαθάρισε. «Πολεμάμε για να κερδίσουμε».

Αυτός είναι πόλεμος. Αυτή είναι μια σύγκρουση. Ο σκοπός είναι να γονατίσεις τον εχθρό σου. Το αν θα κάνουν τελετή παράδοσης στην πλατεία της Τεχεράνης, εξαρτάται από αυτούς.

Επιπλέον, επανέλαβε την πρόσφατη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από αυτήν της «άνευ όρων παράδοσης».

«Εμείς θέτουμε τους όρους», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καν ξεκινήσει πραγματικά τη μεγάλης κλίμακας προσπάθεια της Επιχείρησης Επική Οργή. «Θα ξέρουμε πότε δεν θα είναι ικανοί να πολεμήσουν. Θα υπάρξει ένα σημείο όπου δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να το κάνουν αυτό. Θα παραδοθούν».

Οι ΗΠΑ «παρακολουθούν τα πάντα», σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, αναφερόμενος σε αναφορές για την παροχή πληροφοριών από τη Ρωσία στο Ιράν σχετικά με αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία από την έναρξη των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

«Έχουμε τις καλύτερες πληροφορίες στον κόσμο. «Γνωρίζουμε ποιος μιλάει με ποιον, γιατί μιλάνε μαζί του, πόσο ακριβείς μπορεί να είναι αυτές οι πληροφορίες και πώς τις λαμβάνουμε υπόψη στα σχέδια μάχης μας», επιβεβαίωσε ο Χέγκσεθ.

Διαβάστε live τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έχει «μια απίστευτη ικανότητα να γνωρίζει πώς να μετριάσει αυτούς τους κινδύνους» και ότι οτιδήποτε δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, δημόσια ή κεκλεισμένων των θυρών, αντιμετωπίζεται.

Παρά τον πιθανό κίνδυνο, ο Χέγκσεθ είπε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για τον περιορισμό των θυμάτων όπου είναι δυνατόν, αλλά ότι «πράγματα σαν κι αυτό δεν συμβαίνουν χωρίς θύματα».

«Αλλά αυτό δεν μας αποδυναμώνει καθόλου», είπε. «Ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να πούμε ότι αυτή είναι μια μάχη που θα τελειώσουμε».

«Οι μόνοι που πρέπει να ανησυχούν αυτή τη στιγμή είναι οι Ιρανοί που νομίζουν ότι θα ζήσουν».

Πηγή: skai.gr

