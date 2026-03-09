ΗΠΑ: Σύσταση στους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τη ΝΑ Τουρκία

Η Ουάσιγκτον συνέστησε στο μη απαραίτητο προσωπικό στο προξενείο της κοντά στη νότια τουρκική πόλη των Αδάνων, πλησίον μιας σημαντικής βάσης του ΝΑΤΟ, να αποχωρήσει ενώ κάλεσε και τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη «νοτιοανατολική Τουρκία», όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα.

«Στις 9 Μαρτίου 2026, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και στα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από το Γενικό Προξενείο στα Άδανα λόγω κινδύνων για την ασφάλεια», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X, παραπέμποντας σε ταξιδιωτική οδηγία που αναφέρει: «Οι Αμερικανοί στη νοτιοανατολική Τουρκία ενθαρρύνονται έντονα να αναχωρήσουν τώρα».

Southeast Türkiye: The Travel Advisory for Southeast Türkiye has been raised to Level 4 - Do Not Travel. The Travel Advisory for Türkiye remains at Level 2 - Exercise Increased Caution.



There were no changes to the advisory level or risk indicators for Türkiye. However, the area… pic.twitter.com/TUYmDEbFN2 — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) March 9, 2026

