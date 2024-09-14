Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έναν ένοπλο του Ισλαμικού Κράτους που πιστεύεται ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό επίθεσης στην καθολική ιταλική εκκλησία Santa Maria στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα μέσα στο χρόνο, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με την ΜΙΤ, ο ύποπτος που κατονομάζεται ως Βισκάν Σολταμάτοφ, πιστεύεται ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο πίσω από την επίθεση στις 28 Ιανουαρίου του 2024.

Συνελήφθη από την ΜΙΤ σε συνεργασία με την αστυνομία στη διάρκεια κοινής επιχείρησής τους στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε η υπηρεσία.

Η ΜΙΤ προσθέτει επίσης ότι το πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι προμήθευσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ένας Τούρκος πολίτης σκοτώθηκε από δύο ένοπλους του Ισλαμικού Κράτους στην επίθεση αυτή.

Η επίθεση στην εκκλησία ενορχηστρώθηκε από ένοπλα μέλη της οργάνωσης "IS-K" (Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν), μια φράξια του ISIS που δρα στο Αφγανιστάν.

Τον Απρίλιο η Τουρκία συνέλαβε 48 άτομα που πιστεύεται ότι συνδέονται με την επίθεση αυτή.

Πηγή: skai.gr

