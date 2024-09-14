Γάζα: Έντεκα νεκροί από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με Παλαιστίνιους γιατρούς

Παλαιστίνιοι γιατροί δήλωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το σπίτι οικογένειας.

Μεταξύ των θυμάτων είναι τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, δήλωσαν υγειονομικοί από νοσοκομείο της Γάζας. Το πρακτορείο dpa επισημαίνει ότι δεν μπορεί να διασταυρώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμα κάνει κάποιο σχόλιο.

Με βάση τα στοιχεία της παλαιστινιακής πλευράς, πάνω από 41.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του στον θύλακα ύστερα από την αιματηρή επιδρομή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

