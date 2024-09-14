Η Γερμανία υπέγραψε συμφωνία με την Κένυα για τη μετανάστευση

Η Γερμανία και Κένυα υπέγραψαν συμφωνία την Παρασκευή στο Βερολίνο για την πρόσληψη ειδικευμένων εργαζομένων που μπορούν να καλύψουν τα κενά στην αγορά εργασίας της Γερμανίας και για τη διευκόλυνση του επαναπατρισμού Κενυατών που δεν έχουν το δικαίωμα να μείνουν στη Γερμανία.

Η συμφωνία υπεγράφη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Γερμανία από τον πρόεδρο της Κένυας Γουίλιαμ Ρούτο, ο οποίος συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Αν και ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που θα φτάσουν στη Γερμανία δεν έχει αποκαλυφθεί, εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου της Κένυας δήλωσε ότι μπορεί να φτάσει έως και τους 250.000 Κενυάτες.

Η μετανάστευση αποτελεί σημαντικό σημείο ανάφλεξης στη Γερμανία και έχει τροφοδοτήσει την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Η συμφωνία έρχεται καθώς η κυβέρνηση του Σολτς ξεκινά την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, ανακοινώνοντας πρόσφατα αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα. Στα τέλη του περασμένου μήνα, το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νέα μέτρα ασφαλείας με στόχο την επιτάχυνση της απέλασης των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο και των μεταναστών χωρίς έγγραφα, η οποία θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Εκτός από την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης, η συμφωνία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας και στις δύο χώρες, παρέχοντας ευκαιρίες στους εργαζομένους της Κένυας, ενώ συμπληρώνει την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη Γερμανία . Σκοπεύει επίσης να απλοποιήσει τον επαναπατρισμό των Κενυατών που βρίσκονται παράνομα στη Γερμανία.



Πηγή: skai.gr

