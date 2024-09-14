Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσε διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρώην υπουργό Επικοινωνιών Μοχάμεντ Γάζι αλ Τζαλάλι, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα αντικαταστήσει την απερχόμενη κυβέρνηση του Χουσεϊν Άρνους, η οποία είχε υπηρεσιακό ρόλο μετά τις εκλογές στα μέσα Ιουλίου.

Ο αλ Τζαλάλι υπηρέτησε ως υπουργός Επικοινωνιών από το 2014 ως το 2016. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου της Συρίας από τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 και είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού.

Έγινε στόχος κυρώσεων της ΕΕ το 2014 για "την ευθύνη του για τη βίαιη καταστολή των πολιτών από το καθεστώς".

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, τουλάχιστον 350.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον εμφύλιο στη Συρία, ο οποίος ξέσπασε το 2011 έπειτα από εξέγερση εις βάρος του καθεστώτος Ασαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.