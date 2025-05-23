Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Στη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της τουρκικής προεδρίας στα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε σταθερή και έντιμη τη στάση της Ισπανίας όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα και δήλωσε ότι προτεραιότητα της 'Αγκυρας είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τονίζοντας την πεποίθησή του ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη θα τερματιστούν ως αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση από τον στόχο της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αναμένονται εποικοδομητικά βήματα από την πλευρά της ΕΕ για την αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας.

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Τουρκίας και της Ισπανίας και ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την προώθηση της συνεργασίας τους σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία και τις μεταφορές.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ακόμη ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και δήλωσε ότι θεωρεί τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν πρόσφατα, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών στην Κωνσταντινούπολη, ένα σημαντικό βήμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σημείωσε επίσης ότι η ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου δεν πρέπει να χαθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στη συνάντηση Ερντογάν - Σάντσεθ παρόντες ήταν από την τουρκική πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο διευθυντής Επικοινωνίας του προέδρου Φαχρετίν Αλτούν και ο σύμβουλος του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

