Το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να έχει μια τετ α τετ συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισημαίνοντας ότι οι «αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν είναι τόσο ασήμαντες όσο νομίζουν κάποιοι».

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την Τουρκία. Κάθε βήμα που κάνουμε ενισχύει την υπόσχεσή μας, τόσο προς τη χώρα μας όσο και προς εμάς. Έχουμε δημιουργήσει καλές σχέσεις όχι μόνο με τον κ. Τραμπ αλλά με πολλούς ηγέτες. Ίσως μπορώ να κάνω ένα ταξίδι στην Αμερική. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τετ α τετ τον κ. Τραμπ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν είναι τόσο ασήμαντες όσο νομίζουν κάποιοι. Η άποψη του κ. Τραμπ για την Τουρκία είναι πολύ θετική. Η άποψή μας για αυτούς είναι η ίδια. Έχουμε μια ισχυρή σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρίνεια» πρόσθεσε.

«Δεν είναι μέλημά μου η επανεκλογή μου»

«Σε όλη μου τη ζωή, έχω εκφράσει ότι η Τουρκία χρειάζεται ένα πολιτικό, δημοκρατικό και φιλελεύθερο σύνταγμα. Στο ίδιο σημείο είμαι και σήμερα. Η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει στο μέλλον με ένα σύνταγμα που γράφτηκε και υποβλήθηκε από πραξικοπηματίες. Τώρα χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που υποβάλλεται από πολίτες, όχι από πραξικοπηματίες. Ως ΑΚP, εργαζόμαστε πάνω σε αυτό» επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος σχετικά με το αν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα.



«Δεν έχω κάποιο μέλημα επανεκλογής ή να διεκδικήσω ξανά το αξίωμα. Μέλημά μας είναι πώς θα ανεβάσουμε τη φήμη της χώρας μας με τα βήματα που θα κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, το εθνικό εισόδημα της Τουρκίας έχει πλέον φτάσει σε ισχυρή θέση» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

