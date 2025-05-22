Ισπανία: Ο Νταβίντ Σάντσεθ αδελφός του πρωθυπουργού θα δικαστεί κατηγορούμενος για διαφθορά

Ο Νταβίντ Σάντσεθ, νεότερος αδερφός του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, θα προσαχθεί σε δίκη κατηγορούμενος για διαφθορά, όπως μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση RTVE.

Ο 51χρονος κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας και αθέμιτη άσκηση επιρροής που σχετίζονταν με τη θέση του ως επικεφαλής του επαρχιακού συμβουλίου της Μπανταχόθ για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ο ανακριτής έκρινε πως υπήρχαν «σαφείς ενδείξεις εγκληματικής συμπεριφοράς», σημειώνοντας ότι η θέση που κατείχε ο Σάντσεθ είχε δημιουργηθεί ειδικά προς όφελός του και είχε προσαρμοστεί «στις προσωπικές του προτιμήσεις και στις επαγγελματικές του φιλοδοξίες», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του RTVE.

Ο Νταβίντ Σάντσεθ πρόκειται να δικαστεί μαζί με άλλους 10 κατηγορούμενους στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της περιφερειακής οργάνωσης του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) στην Εστρεμαδούρα, Μιγκέλ Άνχελ Γκαγιάρδο.

Το κεντροαριστερό PSOE είναι το κόμμα του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η είδηση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους συντηρητικούς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι εδώ και καιρό καταγγέλλουν την ευνοιοκρατία και τη διαφθορά στους κόλπους του PSOE, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για μέλη της οικογένειας του πρωθυπουργού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

