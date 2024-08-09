Τη στήριξή της στις μεσολαβητικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επίτευξη διαρκούς εκεχειρίας στη Γάζα εκφράζει η Τουρκία.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τάσσεται υπέρ του σχεδίου των τριών φάσεων καθώς, όπως αναφέρει, παρέχει μια υγιή βάση για την ειρήνη.

Σημειώνεται ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ άσκησαν πίεση χθες Πέμπτη στο Ισραήλ και στη Χαμάς να ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, είτε στην Ντόχα ή στο Κάιρο, τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να ξεπεραστούν οι διαφορές τους και να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος διανύει την 308η ημέρα του.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις χώρες που μεσολαβούν κάλεσαν τα μέρη να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες την ερχόμενη Πέμπτη 15η Αυγούστου, θυμίζοντας πως υπάρχει ήδη συμφωνία-πλαίσιο «στο τραπέζι αυτή τη στιγμή» και απομένει απλά να συμφωνηθούν «οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της».

Σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα στείλει διαπραγματευτές να συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, όπως ζήτησαν οι χώρες που μεσολαβούν, το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

