Εκκληση ΗΠΑ,Αιγύπτου και Κατάρ σε Ισραήλ και Χαμάς για νέες διαπραγματεύσεις

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ άσκησαν πίεση χθες Πέμπτη στο Ισραήλ και στη Χαμάς να ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, είτε στη Ντόχα ή στο Κάιρο, τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να ξεπεραστούν οι διαφορές τους και να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος διανύει την 308η ημέρα του.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις χώρες που μεσολαβούν κάλεσαν τα μέρη να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες την ερχόμενη Πέμπτη 15η Αυγούστου, θυμίζοντας πως υπάρχει ήδη συμφωνία-πλαίσιο «στο τραπέζι αυτή τη στιγμή» και απομένει απλά να συμφωνηθούν «οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της».

«Ως μεσολαβητές είμαστε έτοιμοι, αν είναι απαραίτητο, να παρουσιάσουμε τελική πρόταση που θα επιλύει τα ζητήματα της εφαρμογής (σ.σ. ενδεχόμενης συμφωνίας) κατά τρόπο ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των πλευρών», πρόσθεσαν.

Η Ντόχα πρωτοστατεί για μήνες στις διαπραγματεύσεις, με την υποστήριξη του Καΐρου και της Ουάσιγκτον, με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται στο Ισραήλ.

Η προοπτική τερματισμού των εχθροπραξιών σκοπός είναι να γίνει πραγματικότητα βάσει συμφωνίας κατά στάδια, αρχίζοντας με την κατάπαυση του πυρός.

Οι συνομιλίες διεξάγονται με βάση το πλαίσιο που παρουσιάστηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στα τέλη του Μαΐου· επρόκειτο, κατ’ αυτόν, για ισραηλινή πρόταση. Η συμφωνία-πλαίσιο για την οποία έκαναν λόγο οι χώρες που μεσολαβούν «βασίζεται στις αρχές» που είχε διατυπώσει ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με τη χθεσινή κοινή ανακοίνωσή τους.

«Είναι καιρός να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και των φυλακισμένων», κατά το κείμενο.

Η ανακοίνωση των τριών χωρών καταγράφεται αφού ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς ο Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος κατηγορείται από τις ισραηλινές αρχές πως ήταν ανάμεσα στους εγκεφάλους της εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου. Η εξέλιξη αυτή, μετά τον θάνατο του προκατόχου του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη —το Ιράν και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ για τη δολοφονία του κι ορκίστηκαν εκδίκηση— θεωρείται πως έκανε ακόμη πιο δύσκολες τις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

