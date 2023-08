Τουρκία: Σεισμός 5,2 βαθμών κοντά στη Μαλάτια- Αναφορές για τραυματισμούς- Δείτε βίντεο Κόσμος 21:26, 10.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαλάτιας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 11 χιλιόμετρα.