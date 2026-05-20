Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το έργο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο ΝΑΤΟ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο δυνατοτήτων που χρηματοδοτείται μέσω κοινών συμμαχικών ταμείων, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας της Συμμαχίας.

Όπως αναφέρει η Άγκυρα, ο προτεινόμενος αγωγός θα είναι 5 φορές πιο οικονομικά αποδοτικός σε σχέση με εναλλακτικές λύσεις και, εφόσον εγκριθεί, θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε συντομότερο χρόνο.

Το τουρκικό ΥΠΑΜ σημειώνει ότι το έργο σχεδιάζεται ως μέρος των προσπαθειών για μείωση της εξάρτησης από θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων, ενώ φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως εναλλακτική διαδρομή έναντι πιθανών διαταραχών στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγωγός θα τροφοδοτείται με καύσιμα από το Ιράκ μέσω του Ceyhan, ενισχύοντας έναν χερσαίο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι, σε περίπτωση υλοποίησης, τα κοινά ταμεία του ΝΑΤΟ θα αξιοποιηθούν «οικονομικά και αποτελεσματικά» για τη στήριξη της ενεργειακής επάρκειας των συμμάχων.

Πηγή: skai.gr

