Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν την Τετάρτη τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα επεκταθεί πέρα ​​από την περιοχή της Μέσης Ανατολής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Εάν η επιθετικότητα κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο υπεσχημένος περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά θα επεκταθεί πολύ πέρα ​​από την περιοχή και τα καταστροφικά μας χτυπήματα θα σας συντρίψουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Φρουροί σε ανακοίνωση στον ιστότοπό τους Sepah News, με την Τεχεράνη να δείχνει ότι αψηφά τις απειλές του Τραμπ.

«Δεν έχουμε ακόμη αναπτύξει όλες τις δυνατότητες της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον τους», ανέφερε η στρατιωτική δύναμη σε ανακοίνωσή της για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» εναντίον της Τεχεράνης επιχειρώντας να διατηρήσει την Τεχεράνη σε κατάσταση διαρκούς αβεβαιότητας, ώστε να την οδηγήσει σε υποχωρήσεις.

Σε δηλώσεις του επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων σε μία ή δύο ημέρες, μετά τη δήλωση ότι «πάγωσε» την προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων με τη μεσολάβηση των χωρών του κόλπου, ενώ επανέλαβε ότι η ιρανική ηγεσία «εκλιπαρεί για συμφωνία», ωστόσο δεν θα αφήσει το Ιράν να «αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Πρόσθεσε ότι θα περιμένει «δύο ή τρεις ημέρες, ίσως μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή, ίσως και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Ωστόσο, την ίδια στιγμή η Γερουσία των ΗΠΑ προωθεί ψήφισμα που περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ να διεξάγει πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

