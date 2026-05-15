Η Τουρκία έχει προτείνει την κατασκευή ενός στρατιωτικού αγωγού καυσίμων ύψους 1 δισ. ευρώ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των συμμάχων στο ανατολικό ευρωπαϊκό μέτωπο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, βασισμένο σε ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος.

Μετά από πίεση της Συμμαχίας για την επέκταση του στρατιωτικού δικτύου αγωγών της, η Άγκυρα προτείνει τη δημιουργία μιας νέας διασύνδεσης από την Τουρκία προς τη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Σημείωσαν, επίσης ότι ένας αγωγός από την Τουρκία προς τη Ρουμανία θα μπορούσε να κοστίσει περίπου το ένα πέμπτο άλλων εναλλακτικών που έχουν ήδη προταθεί, όπως διαδρομές μέσω Ελλάδας ή μέσω των δυτικών γειτόνων της Ρουμανίας. Τέτοιες επιλογές θα ήταν επίσης πιο ευάλωτες, καθώς εξαρτώνται από θαλάσσιες μεταφορές.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή - συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ - έχουν οδηγήσει το ΝΑΤΟ να ενισχύσει το μοντέλο ανεφοδιασμού καυσίμων, τονίζοντας τη σημασία μιας ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας για τα ανατολικά μέλη της Συμμαχίας.

Η Τουρκία επιδιώκει να εξασφαλίσει τη στήριξη των συμμάχων της για την πρόταση, η οποία ενδέχεται να αποφασιστεί πριν, ή κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που θα φιλοξενηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αγωγός δεν θα είναι διαθέσιμος για πολιτική χρήση, ενώ δεν παρείχαν λεπτομέρειες για την χωρητικότητα ή άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζονται απόρρητα.

Το έργο συμπληρώνει τις προσπάθειες χωρών της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, να επεκτείνουν το υπόγειο δίκτυο αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ, που είχε δημιουργηθεί την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Το σύστημα σήμερα φτάνει μέχρι τη Γερμανία.

