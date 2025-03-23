Πρόταση γάμου στη σύντροφό του και μάλιστα μπροστά σε αστυνομικούς και εν μέσω αυξανόμενων διαδηλώσεων κατά της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, έκανε ένας πολίτης στην Τουρκία.

Το πανό γράφει «παιδί μου, μην ανησυχείς ο μελλοντικός μπαμπάς και η μέλλουσα μαμά σου είναι εδώ» ενώ ακούγεται το σύνθημα... «πες του το ναι, πες του το ναι».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

