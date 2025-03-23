Λογαριασμός
Η αγάπη νικά: Πρόταση γάμου... μπροστά στους αστυνομικούς και εν μέσω διαδηλώσεων στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

«Πες του το ναι, πες του το ναι», φώναζε ο κόσμος στο σημείο - «Παιδί μου, μην ανησυχείς ο μελλοντικός μπαμπάς και η μέλλουσα μαμά σου είναι εδώ», γράφει το πανό

Πρόταση γάμου στην Τουρκία

Πρόταση γάμου στη σύντροφό του και μάλιστα μπροστά σε αστυνομικούς και εν μέσω αυξανόμενων διαδηλώσεων κατά της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, έκανε ένας πολίτης στην Τουρκία. 

Το πανό γράφει «παιδί μου, μην ανησυχείς ο μελλοντικός μπαμπάς και η μέλλουσα μαμά σου είναι εδώ» ενώ ακούγεται το σύνθημα... «πες του το ναι, πες του το ναι».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

