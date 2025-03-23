Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αναχαίτισε ένα πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, αφότου ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε διάφορες περιοχές της χώρας.
«Αφού ήχησαν οι σειρήνες πριν από λίγο σε διάφορες περιοχές στο Ισραήλ, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε (από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) πριν διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος», σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων στο Telegram.
Πηγή: Skai.gr, AFP,Reuters
