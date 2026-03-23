Τουρκία: Πώς επηρεάζει τον τουρισμό ο πόλεμος στο Ιράν;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τουρκία υποδέχθηκε 64 εκατομμύρια τουρίστες το 2025 με έσοδα 56 δισεκατομμύρια ευρώ, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση παγκοσμίως στον τουρισμό μετά τη Γαλλία, Ισπανία και ΗΠΑ.

Ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ με το Ιράν έχει επηρεάσει αρνητικά τις προσδοκίες της τουρκικής τουριστικής βιομηχανίας για το 2025, αποτρέποντας την επίτευξη του στόχου των 65 εκατομμυρίων επισκεπτών.

Η Τουρκία διαθέτει πέρα από δημοφιλείς παραλίες και πολιτιστικές διαδρομές στην Ανατολία, καταδύσεις, ορειβασία και πεζοπορία σε περιοχές που παλαιότερα ήταν απρόσιτες λόγω της τουρκο-κουρδικής σύγκρουσης.

Η Τουρκία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στον κόσμο. Ο πόλεμος στο Ιράν όμως ενδέχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.Οι μεγάλες αμμώδεις παραλίες της μεσογειακής περιοχής της Τουρκίας είναι πολύ δημοφιλείς στους τουρίστες. Όμως η χώρα έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει πέρα από τις ακτές – και τα τελευταία χρόνια οι πολιτιστικές περιηγήσεις στην Ανατολία, η οποία διαθέτει εντυπωσιακούς ιστορικούς χώρους, οι διακοπές για καταδύσεις, ορειβασία και πεζοπορία σε παραμεθόριες περιοχές, που για δεκαετίες ήταν απρόσιτες τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους ξένους λόγω της τουρκο-κουρδικής σύγκρουσης, υποδέχονται επίσης ολοένα περισσότερο κόσμο.



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η Τουρκία υποδέχθηκε περίπου 64 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, με τα έσοδα να φτάνουν τα 56 δισεκατομμύρια ευρώ και τη χώρα να ξεπερνά την Ιταλία το 2024, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση παγκοσμίως – μετά τη Γαλλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ.

Πηγή: Deutsche Welle

Από την πανδημία κι έπειτα ο τουριστικός τομέας έχει επενδύσει σημαντικά στην άνεση και την ασφάλεια. Φέτος ήλπιζε να ξεπεράσει τα 65 εκατομμύρια επισκεπτών. Όμως ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ με το Ιράν έχει εκτροχιάσει τα εν λόγω σχέδια.Σύμφωνα με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, πολλές κρατήσεις καταλυμάτων και εκδρομές στις ανατολικές και νοτιοανατολικές πόλεις της Τουρκίας έχουν ήδη ακυρωθεί. Παραδοσιακά πολλοί τουρίστες από το Ιράν έρχονταν στην Τουρκία για το φεστιβάλ Νοβρούζ, που γιορτάζεται την ημέρα της εαρινής ισημερίας. Οι Ιρανοί τουρίστες συνήθιζαν να κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία κοντά στα σύνορα, να πηγαίνουν για ψώνια ή να επισκέπτονται συγγενείς τους. Όμως φέτος τα ξενοδοχεία είναι άδεια και λίγοι Ιρανοί επισκέπτονται την Τουρκία.Καμία κράτηση από το ΙράνΒάσει στοιχείων του Τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου (TÜİK) τα τελευταία χρόνια επισκέπτονταν ετησίως την Τουρκία από το Ιράν κατά μέσο όρο 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι Ιρανοί κατατάσσονταν πέμπτοι μετά από τους επισκέπτες από τη Ρωσία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία.«Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τα ταξίδια από τις γειτονικές χώρες στα ανατολικά και νοτιοανατολικά έχουν σταματήσει εντελώς. Έχουν επίσης παγώσει και προς την αντίθετη κατεύθυνση», δηλώνει ο Ονούρ Τουντσντεμίρ, επικεφαλής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Ayanis Tour, η οποία προσφέρει εκδρομές στο Ιράν και το Ιράκ από το 1997 και κυρίως σε γειτονικές κουρδικές περιοχές.«Τις τελευταίες εβδομάδες ασχολούμαστε σχεδόν αποκλειστικά με ακυρώσεις και επιστροφές προκαταβολών», προσθέτει στην DW, τονίζοντας ότι ο πόλεμος έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία στις παραμεθόριες περιοχές.Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τουριστικός τομέας είχε ήδη υποστεί τεράστιες απώλειες ως αποτέλεσμα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026, αλλά από τις 28 Φεβρουαρίου 2026 η δραστηριότητα έχει σταματήσει εντελώς.Ασφαλείς προορισμοί Κωνσταντινούπολη και ΑττάλειαΟ Καάν Καβάλογλου, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Ξενοδόχων και Επιχειρηματιών της Μεσογείου (AKTOB), επεσήμανε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για όσους κάνουν διακοπές σε δημοφιλείς τουρκικούς προορισμούς όπως η Κωνσταντινούπολη, το Μπόντρουμ και η Αττάλεια, και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει μεγάλος αριθμός ακυρώσεων.Ωστόσο, υπάρχει μια αισθητή επιφυλακτικότητα όσον αφορά ειδικότερα τις κρατήσεις από τη Βρετανία – αν και οι κρατήσεις από τη Ρωσία και τη Γερμανία έχουν παραμείνει σταθερές.Η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία Oxford Economics προέβλεψε προσφάτως πως «οι αφίξεις προς τη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 11-27% [σε ετήσια βάση] το 2026 ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης» με το Ιράν.Ο αντίκτυπος στην ταξιδιωτική δραστηριότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή αλλά και πέρα από αυτήν. Πολλά αεροδρόμια σε κράτη του Κόλπου είναι σημαντικοί κόμβοι για τα παγκόσμια ταξίδια, αντιπροσωπεύοντας το 14% όλων των πτήσεων, οπότε θα μπορούσε να υπάρξει ένα φαινόμενο ντόμινο.Κάποιοι διατηρούν την αισιοδοξία τουςΟ Μεχμέτ Ισλέρ, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Καταλυμάτων Αιγαίου (ETIK), εμφανίζεται πάντως αισιόδοξος: «Η τουρκική τουριστική βιομηχανία είναι πολύ ανθεκτική. Έχουμε επιβιώσει από κρίσεις όπως η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. Έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διαχείρισή τους».Ο ίδιος επιβεβαιώνει πως υπήρξαν μαζικές ακυρώσεις από το Ιράν και τον αραβικό κόσμο, όμως εκτιμά πως οι τουριστικές ροές από περιοχές σε κρίση θα μετατοπιστούν προς την ασφαλέστερη Μεσόγειο – και αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει και την Τουρκία. «Οι επόμενες τέσσερις έως έξι εβδομάδες θα είναι καθοριστικές», δηλώνει στην DW. «Φυσικά, υπολογίζουμε πως θα υπάρξουν κάποιες βραχυπρόθεσμες απώλειες».Μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει επιτεθεί στη γειτονική Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο, τα αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ έχουν καταρρίψει τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Τουρκίας.Στην Ευρώπη, καθώς πλησιάζουν οι διακοπές του Πάσχα, οι ταξιδιώτες αναρωτιούνται ποιες περιοχές μπορεί να είναι ασφαλείς. Στις 11 Μαρτίου το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα ταξιδιωτική προειδοποίηση για την Τουρκία, συμβουλεύοντας να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα ταξίδια σε περιοχές που συνορεύουν με το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

