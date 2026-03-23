Το Ιράν αρνήθηκε ότι διεξάγει οποιονδήποτε διάλογο με την Ουάσινγκτον, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας και να κερδηθεί χρόνος για στρατιωτικά σχέδια.

«Oι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αποσκοπούν στη μείωση των τιμών στην ενέργεια και στην εξασφάλιση χρόνου για τα στρατιωτικά του σχέδια (η πτώση των τιμών είναι σημάδι στον τομέα της ενέργειας). Υπάρχουν πρωτοβουλίες για τη μείωση των εντάσεων, αλλά η απάντησή μας είναι ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι ο συνομιλητής, καθώς εμείς δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο» αναφέρει το ιρανικό ΥΠΕΞ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από την επίθεση σε κρίσιμες (ενεργειακές) υποδομές, καθώς οι στρατιωτικές απειλές του Ιράν έγιναν αξιόπιστες», τόνισε νωρίτερα Ιρανός ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας, σχολιάζοντας το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου σε έναν δημοσιογράφο του Tasnim.

«Δεν έχουν υπάρξει άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις, και δεν υπάρχουν, και με αυτό το είδος ψυχολογικού πολέμου, ούτε το Στενό του Ορμούζ θα επιστρέψει στις προπολεμικές του συνθήκες ούτε θα υπάρξει ειρήνη στις αγορές ενέργειας. Το 5ήμερο τελεσίγραφο του Τραμπ σημαίνει τη συνέχιση του προγράμματος αυτού του καθεστώτος για εγκλήματα κατά του λαού, και θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε και να υπερασπιζόμαστε τη χώρα εκτενώς» υπογράμμισε.

«Η πίεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η απειλή ομολόγων εντός των ΗΠΑ και της Δύσης έχει αυξηθεί, και αυτός ήταν ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για αυτήν την οπισθοδρόμηση» ανέφερε.

«Από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα, έχουν σταλεί μηνύματα στην Τεχεράνη από ορισμένους μεσολαβητές, η σαφής απάντηση στα οποία ήταν ότι θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να επιτύχουμε την απαραίτητη αποτροπή» διεμήνυσε ο αξιωματούχος.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ υποχωρεί μετά την αυστηρή προειδοποίηση του Ιράν» αναφέρουν από πλευράς τους τα ιρανικά ΜΜΕ.

«Αφού η Ισλαμική Δημοκρατία απείλησε να στοχοποιήσει ολόκληρη την ενεργειακή υποδομή της περιοχής εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν, ο Τραμπ υποχώρησε και δήλωσε ότι διέταξε την αναβολή της επίθεσης» σχολιάζουν τα ιρανικά ΜΜΕ.

«Ο Τραμπ υπαναχωρεί από την επίθεση σε ενεργειακές υποδομές μετά τη σταθερή προειδοποίηση του Ιράν» δήλωσε η ιρανική πρεσβεία στην Καμπούλ.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

