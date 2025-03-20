Η πρώτη ανάρτηση Ιμάμογλου από τη φυλακή και το σημερινό του μήνυμα στο X

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη χθες, έκανε την Τετάρτη την πρώτη του ανάρτηση από τη φυλακή, ανεβάζοντας βίντεο από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. «Αυτό το έθνος είναι μεγάλο» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X.

Σήμερα το πρωί θέλησε να στείλει ακόμα ένα μήνυμα στους υποστηρικτές του, αναρτώντας βίντεο από ομιλίες και συγκεντρώσεις του. «Καμία δύναμη δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αλληλεγγύη και την ελπίδα. Ο αγώνας μας είναι για τα παιδιά μας, για δικαιώματα, για νόμους, για δικαιοσύνη, για ένα καλύτερο αύριο» έγραψε ο Ιμάμογλου.

Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için. pic.twitter.com/1esnJpVjfF — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025

Πηγή: skai.gr

