Η πρώτη ανάρτηση Ιμάμογλου από τη φυλακή και το σημερινό του μήνυμα στο X

«Καμία δύναμη δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αλληλεγγύη και την ελπίδα. Ο αγώνας μας είναι για τα παιδιά μας, για δικαιώματα, για νόμους, για δικαιοσύνη, για ένα καλύτερο αύριο», σημείωσε

Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη χθες, έκανε την Τετάρτη την πρώτη του ανάρτηση από τη φυλακή, ανεβάζοντας βίντεο από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. «Αυτό το έθνος είναι μεγάλο» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X.

Σήμερα το πρωί θέλησε να στείλει ακόμα ένα μήνυμα στους υποστηρικτές του, αναρτώντας βίντεο από ομιλίες και συγκεντρώσεις του. «Καμία δύναμη δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αλληλεγγύη και την ελπίδα. Ο αγώνας μας είναι για τα παιδιά μας, για δικαιώματα, για νόμους, για δικαιοσύνη, για ένα καλύτερο αύριο» έγραψε ο Ιμάμογλου.

