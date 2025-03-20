Τα - περισσότερα από 2.000- έγγραφα που μόλις δημοσιοποιήθηκαν και σχετίζονται με την έρευνα για τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι είναι αξιοσημείωτα όχι μόνο για όσα περιέχουν - αλλά και για όσα παραλείπονται, σχολιάζει το BBC.



Όπως πολλοί ειδικοί ανέμεναν, η τελευταία παρτίδα αρχείων που δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ δεν απαντά σε όλες τις επίμονες ερωτήσεις σχετικά με ένα από τα κομβικά γεγονότα της ιστορίας των ΗΠΑ - τη δολοφονία του Κένεντι το 1963 στο Ντάλας.



Ωστόσο, στην τελευταία παρτίδα περιλαμβάνονται έγγραφα που είναι ως επί το πλείστον, ή εντελώς, ανεπεξέργαστα - περιλαμβάνεται πρωτότυπο υλικό, αντί για λέξεις που έχουν μαυριστεί ή ο χώρος όπου υπήρχαν προτάσεις είναι κενός.



Μια έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, ένας περιπλανώμενος πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ που κάποια στιγμή αυτομόλησε στην τότε Σοβιετική Ένωση, έδρασε μόνος όταν πυροβόλησε την αυτοκινητοπομπή του Κένεντι από ένα κοντινό κτίριο.



Ωστόσο, περισσότερα από 60 χρόνια αργότερα η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, μαζί με εξωφρενικές θεωρίες συνωμοσίας - και η τελευταία παρτίδα εγγράφων είναι απίθανο να το αλλάξει αυτό. Συνάγονται όμως μερικά βασικά συμπεράσματα.

Περισσότερα στοιχεία για τον Όσβαλντ - αλλά όχι συνταρακτικές αποκαλύψεις

Αρκετοί αναλυτές εκθείασαν την απελευθέρωση ως ένα βήμα προς τα εμπρός για τη διαφάνεια. Στο παρελθόν, εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα ήταν διαθέσιμα, αλλά μερικώς λογοκριμένα. Άλλοι κρατήθηκαν εκτός δημοσιότητας, με αξιωματούχους να επικαλούνται ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Πολλά από τα νέα έγγραφα έχουν δει το φως τη δημοσιότητας στο παρελθόν - αλλά τώρα είναι διαθέσιμες πιο ολοκληρωμένες εκδόσεις. Αν και οι ειδικοί εξακολουθούν να «χτενίζουν» τα έγγραφα, δεν έχουν εμφανιστεί συνταρακτικές αποκαλύψεις.



Παρόλα αυτά, ο Τζέφερσον Μόρλεϊ, πρώην δημοσιογράφος της Washington Post και συντάκτης του ιστολογίου JFK Facts, τα αποκαλεί «την πιο συναρπαστική είδηση γύρω από τα αρχεία JFK από τη δεκαετία του 1990». «Πολλά πολύ σημαντικά έγγραφα έχουν έρθει στη δημοσιότητα», είπε.



Τα έγγραφα ρίχνουν περαιτέρω φως στην εκτεταμένη παρακολούθηση του Όσβαλντ από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA), είπε ο Μόρλεϊ, η έκταση της οποίας έχει γίνει σαφής μόνο τα τελευταία χρόνια.



«Ο Όσβαλντ είναι ‘’αντικείμενο’’ εντόνου ενδιαφέροντος για τη CIA» πολύ πριν από τη δολοφονία, είπε.



Ο Φίλιπ Σίνον, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για τη δολοφονία το 2013, τόνισε στο Associated Press ότι έγγραφα που είχαν δημοσιευτεί προηγουμένως περιέγραφαν ένα ταξίδι που έκανε ο Όσβαλντ στην Πόλη του Μεξικού τον Σεπτέμβριο του 1963, μερικούς μήνες πριν από τη δολοφονία.



Η CIA τον παρακολουθούσε το διάστημα εκείνο, ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press. «Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι μίλησε ανοιχτά για τη δολοφονία του Κένεντι στην Πόλη του Μεξικού και ότι οι άνθρωποι τον άκουσαν να το λέει αυτό».



Σε ένα σημείωμα που κυκλοφόρησε προηγουμένως, τον Απρίλιο του 1975, η CIA υποβάθμισε όσα γνώριζε για το ταξίδι του Όσβαλντ στην Πόλη του Μεξικού, ανέφερε το AP. Η CIA κατέγραψε τρία τηλεφωνήματα μεταξύ του Όσβαλντ και ενός φρουρού της σοβιετικής πρεσβείας, σημείωσε, αλλά ο Όσβαλντ αναγνώρισε τον εαυτό του μόνο σε ένα.

Ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ κρατά τουφέκι και κομμουνιστικές εφημερίδες

Αποκαλύφθηκαν μέθοδοι συλλογής πληροφοριών

Ορισμένα από τα έγγραφα ρίχνουν φως στη σχέση του Κένεντι με τη CIA πριν από το θάνατό του και στις τεχνικές συλλογής πληροφοριών - δίνοντας μια εικόνα για τις επιχειρήσεις του Ψυχρού Πολέμου.



Ένα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένο αρχείο αποκαλύπτει μια πιο ολοκληρωμένη εκδοχή ενός υπομνήματος που έγραψε ο βοηθός του Κένεντι, Άρθουρ Σλέσινγκερ.

Κομβικής σημασίας για τη CIA και τον ρόλο της στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, το σημείωμα αναδεικνύει την τεράστια παρουσία της υπηρεσίας στις πρεσβείες των ΗΠΑ, ακόμη και σε συμμαχικές χώρες όπως η Γαλλία.



Σε αυτό, ο Σλέσινγκερ προειδοποιεί τον Κένεντι για την επιρροή της υπηρεσίας στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αν και δεν σχετίζεται άμεσα με τη δολοφονία, το υπόμνημα περιγράφει λεπτομερώς τη δύσκολη σχέση μεταξύ του προέδρου και των υπηρεσιών πληροφοριών.



Η CIA παραδοσιακά αντιτίθεται στη δημοσιοποίηση επιχειρησιακών ή δημοσιονομικών πληροφοριών, δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπάρετ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βιλάνοβα και ειδικός στη CIA και την προεδρική εξουσία.



«Είναι πολύ καλό που η κυβέρνηση δημοσιοποίησε αυτά τα έγγραφα, ακόμη κι αν υπάρχουν ακόμη κάποιες παρεμβάσεις», είπε.



Ένα έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τη χρήση της ακτινοσκοπικής σάρωσης – τη χρησιμοποίηση ακτινών Χ για την εμφάνιση εικόνων του εσωτερικού ενός αντικειμένου. Η τεχνική αναπτύχθηκε για να ανιχνεύει κρυφά μικρόφωνα που πιθανώς χρησιμοποιούνταν για να παρακολουθούνται γραφεία της CIA.



Σε ένα άλλο έγγραφο, η CIA περιγράφει ένα σύστημα για κρυφή τοποθέτηση «κοριών» και την αναγνώριση των δημόσιων τηλεφώνων που γίνονταν αντικείμενο υποκλοπής, με τη χρησιμοποίηση μιας βαφής που ήταν ορατή μόνο με υπεριώδες φως.



Το σημείωμα είναι επίσης αξιοσημείωτο για ένα από τα ονόματα σε αυτό - τον Τζέιμς ΜακΚόρντ, ο οποίος αργότερα θα γινόταν διαβόητος ως ένας από τους δράστες της παραβίασης του κτιριακού συγκροτήματος γραφείων Γουότεργκεϊτ. Η διάρρηξη αποτέλεσε την απαρχή του σκανδάλου που ανέτρεψε τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον.

Οι παλιές θεωρίες «αναστήθηκαν»

Ορισμένοι γνωστοί διαδικτυακοί λογαριασμοί ισχυρίζονται ότι τα πρόσφατα έγγραφα αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με μακροχρόνιες υποτιθέμενες συνωμοσίες εναντίον του Κένεντι - παρόλο που ορισμένες από τις υποτιθέμενες αποκαλύψεις είναι δημόσιες εδώ και χρόνια.



Περιλαμβάνουν πολλές viral αναρτήσεις για τον Γκάρι Άντερχιλ - έναν πράκτορα στρατιωτικών πληροφοριών του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Άντερχιλ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πίσω από τη δολοφονία βρισκόταν μια ομάδα πρακτόρων της CIA, μια θεωρία που δημοσιεύτηκε ανοιχτά στο Ramparts, ένα αριστερό περιοδικό, το 1967. Ο θάνατος του Άντερχιλ το 1964 κρίθηκε ως αυτοκτονία, αλλά το περιοδικό αμφισβήτησε και αυτό.

Φωτογραφίες από ένα υπόμνημα επτά σελίδων σχετικά με τον Άντεχιλ έγιναν viral την Τρίτη - αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους δεν είναι καινούργιο. Η ιστορία του έχει συζητηθεί εδώ και καιρό στο διαδίκτυο, και το υπόμνημα της CIA που την αναφέρει κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2017.

Λίγες μόνο φράσεις σε μια σελίδα του υπομνήματος είχαν αποχαρακτηριστεί στην τελευταία έκδοση.

Και το πιο σημαντικό, η θεωρία βασίζεται σε μια «από δεύτερο χέρι» αναφορά που δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατο του Άντερχιλ και δεν περιλαμβάνει αδιάσειστα στοιχεία.

Ωστόσο, η εν λόγω ιστορία ήταν μόνο μία από τις αβάσιμες θεωρίες που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία των αρχείων.

Είναι τα αρχεία πλήρως αποχαρακτηρισμένα;

Ένας νόμος του 1992 απαιτούσε τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων για τη δολοφονία Κένεντι εντός 25 ετών - αλλά αυτός ο νόμος περιλάμβανε εξαιρέσεις για την εθνική ασφάλεια.

Η πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια οδήγησε σε περισσότερες δημοσιεύσεις με την πάροδο του χρόνου - τόσο ο πρόεδρος Τραμπ στην πρώτη του θητεία όσο και ο πρόεδρος Μπάιντεν, μόλις το 2023, δημοσίευσαν παρτίδες εγγράφων.

Ενόψει της νέας δημοσιοποίησης, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ζήτησε από το προσωπικό του «να μην διαγραφεί τίποτα» από τα έγγραφα.

Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει εξ ολοκλήρου - τα νέα έγγραφα έχουν υποστεί και πάλι ορισμένες παρεμβάσεις. Ωστόσο, οι ειδικοί συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό ότι η τελευταία έκδοση των εγγράφων ήταν ένα βήμα προς τα εμπρός για τη διαφάνεια.

Ο δημοσιογράφος για τους φακέλους της υπόθεσης JFK Μόρλεϊ είπε ότι υπάρχουν άλλα έγγραφα στα Εθνικά Αρχεία που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, και άλλα που κρατούνται από τη CIA και το FBI που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί.

Παρόλο που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν περισσότερες εκδόσεις - καθώς και υποσχέσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για τις δολοφονίες του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ - τα ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία του JFK είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συνεχιστούν.



«Όποτε γίνεται μια δολοφονία, θα γίνονται συζητήσεις και σε κάποιο βαθμό θα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας», παρατήρησε ο Μπάρετ, ο ιστορικός του πανεπιστημίου Βιλανόβα. «Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει εξαιτίας αυτών ή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων».

