Κίνδυνος εξαφάνισης για τα παραδοσιακά μαύρα ταξί του Λονδίνου

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Τα εμβληματικά μαύρα ταξί του Λονδίνου, γνωστά ως «black cabs», αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της βρετανικής πρωτεύουσας. Ωστόσο, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της δεξαμενής σκέψης «Κέντρο για το Λονδίνο», κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από τους δρόμους της πόλης μέχρι το 2045, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης.

Η έκθεση καταδεικνύει μια δραματική μείωση στον αριθμό των αδειοδοτημένων μαύρων ταξί τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2013-14, ο αριθμός τους έφτανε τις 22.810, ενώ σήμερα έχει μειωθεί σε μόλις 14.470. Παράλληλα, ο αριθμός των οδηγών ταξί έχει καταγράψει σημαντική πτώση, φτάνοντας τους 16.816 τον Φεβρουάριο του 2025, από 25.232 το 2014-15. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, το «Κέντρο για το Λονδίνο» προβλέπει ότι τα μαύρα ταξί θα εξαφανιστούν εντελώς από το Λονδίνο μέχρι το 2045.

Αντίθετα, οι ιδιωτικές εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, όπως η Uber, η Bolt και η Addison Lee, έχουν γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη. Από το 2009-10, ο αριθμός των σχετικών αδειών έχει αυξηθεί κατά 82%, φτάνοντας τις 107.884 το 2023-24.

Η έκθεση εντοπίζει πολλούς λόγους για τη νέα αυτή πραγματικότητα, όπως το υψηλό κόστος αγοράς των νέων ηλεκτρικών ταξί και το τεστ που καλούνται να περάσουν οι οδηγοί των μαύρων ταξί, που απαιτεί την απομνημόνευση πολλών δρόμων σε ακτίνα 6 μιλίων από το Charing Cross, και θεωρείται πλέον υπερβολικά χρονοβόρο και δύσκολο.

Η Antonia Jennings, διευθύνουσα σύμβουλος του «Κέντρου για το Λονδίνο», δήλωσε: «Τα μαύρα ταξί αποτελούν θεμελιώδες κομμάτι του τοπίου του Λονδίνου. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε να γίνουν μέρος της ιστορίας του. Πέρα από την πολιτιστική τους αξία, προσφέρουν αυτό που χρειάζονται οι Λονδρέζοι σήμερα – προσβάσιμες, βολικές και ασφαλείς μεταφορές. Είναι αδιανόητο να εξαφανιστούν μέχρι το 2045. Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση για να αντιστρέψει αυτή την πορεία πριν να είναι αργά».



Πηγή: skai.gr

