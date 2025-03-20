Βρετανία: Δύο ένοχοι για την κλοπή χρυσής λεκάνης αξίας 6 εκατ. ευρώ από το Παλάτι του Μπλένχαϊμ

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ένοχοι κρίθηκαν δύο άνδρες από δικαστήριο της Οξφόρδης για την κλοπή μιας χρυσής τουαλέτας αξίας 4,8 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ) από το Παλάτι του Μπλένχαϊμ, το ιστορικό ανάκτορο στη Βρετανία όπου γεννήθηκε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Η υπόθεση, που χρονολογείται από το 2019, έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω της ιδιαιτερότητας του κλεμμένου αντικειμένου: μιας πλήρως λειτουργικής τουαλέτας 18 καρατίων, έργου τέχνης του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν με τίτλο «Αμερική».

Η κλοπή πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου 2019, σε μια επιχείρηση που διήρκεσε μόλις πέντε λεπτά. Μια ομάδα πέντε ανδρών, χρησιμοποιώντας δύο κλεμμένα οχήματα –ένα φορτηγό Isuzu και ένα VW Golf–, εισέβαλε στο παλάτι παραβιάζοντας τις ξύλινες πύλες.

Οι δράστες εισήλθαν στο κτίριο μέσω παραθύρου, έσπασαν μια ξύλινη πόρτα και ξήλωσαν την τουαλέτα από τον τοίχο, προκαλώντας παράλληλα σημαντικές ζημιές και διαρροή υδάτων. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τζούλιαν Κρίστοφερ, ένας από τους κατηγορούμενους, ο Μάικλ Τζόουνς, είχε επισκεφθεί το παλάτι δύο φορές πριν από την κλοπή.

Οι δύο άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι είναι ο 39χρονος Μάικλ Τζόουνς και ο 36χρονος Φρεντ Ντόου. Ο Τζόουνς καταδικάστηκε για διάρρηξη, ενώ ο Ντόου για απόπειρα πώλησης του κλεμμένου χρυσού. Μαζί τους, ο 40χρονος Τζέιμς Σιν είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή του για διάρρηξη σε προηγούμενη ακρόαση, ενώ ένας τέταρτος κατηγορούμενος, ο 41χρονος Μπόρα Γκουτσούκ, αθωώθηκε για την κατηγορία της κλεπταποδοχής. Οι τρεις ένοχοι αντιμετωπίζουν πλέον ποινές φυλάκισης, με την ακριβή ποινή να αναμένεται να ανακοινωθεί σε λίγο καιρό.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, φαίνεται ότι το έργο τέχνης, το οποίο ζύγιζε πάνω περίπου 90 κιλά, «χωρίστηκε σε μικρότερες ποσότητες χρυσού» και πουλήθηκε.

Η «Αμερική» του Κατελάν δεν ήταν απλώς μια χρυσή τουαλέτα, αλλά ένα έργο με βαθύ κοινωνικό σχολιασμό, που σατίριζε την υπερβολή και την ανισότητα. Είχε εκτεθεί στο Παλάτι Μπλένχαϊμ μόλις λίγες ημέρες πριν από την κλοπή, επιτρέποντας στους επισκέπτες να τη χρησιμοποιήσουν. Σύμφωνα με τους New York Times, ο καλλιτέχνης είπε για το περιστατικό ότι δεν ήταν «ακριβώς η ληστεία του αιώνα», αλλά «μια από τις πιο περίεργες».



Πηγή: skai.gr

