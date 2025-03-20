Ο Ιμάμογλου στη «δημοκρατία» του Ερντογάν

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι επόμενες ημέρες στην Τουρκία είναι άγνωστο τι θα φέρουν. Ο κλοιός στη χώρα έσφιγγε εδώ και καιρό γύρω από τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Έξι χρόνια πριν, στην πρώτη του απόπειρα να γλιτώσει από το πολιτικό κυνήγι τού για πρώτη φορά λαβωμένου πολιτικά Ερντογάν, ο Εκρέμ Ιμάμογλου είχε σταθεί σε μία σκηνή.

Απευθυνόμενος τότε στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές του έβγαλε το σακάκι του, σήκωσε τα μανίκια από το πουκάμισό του και χαλαρώνοντας τον κόμπο της γραβάτας του, είχε καλέσει άπαντες να τον βοηθήσουν, ώστε να κερδίσει για ακόμη μία φορά τον Τούρκο πρόεδρο.

Χθες, λίγο προτού οδηγηθεί στη Διεύθυνση Ασφαλείας της Κωνσταντινούπολης, ο δήμαρχος αυτής, ανήρτησε ένα βίντεο. Αυτή τη φορά δηλώνοντας και πάλι έτοιμος να αγωνιστεί, έτυχε να δένει τη γραβάτα του, δηλώνοντας αποφασισμένος να σταθεί και πάλι όρθιος απέναντι στον αντίπαλό του, τον πρόεδρο της Τουρκίας. Το εάν και αυτή τη φορά θα καταφέρει μένει να φανεί.

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας σύλληψης

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και βασικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνελήφθη χθες νωρίς το πρωί στο σπίτι του, έπειτα από μία τεράστια επιχείρηση των Αρχών και μόλις λίγες ημέρες προτού ανακοινώσει, επισήμως, την υποψηφιότητά του για τις προγραμματισμένες για το 2028 προεδρικές εκλογές στη γείτονα.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικές σχέσεις με το ΡΚΚ, το οποίο η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, καθώς επίσης και με κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και χειραγώγηση διαγωνισμών.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης από το οποίο ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης αποφοίτησε, ακύρωσε το πτυχίο του με κατηγορία την πλαστογραφία επίσημων εγγράφων, θέτοντάς τον αυτομάτως εκτός της προεδρικής κούρσας, καθώς στην Τουρκία – βάσει Συντάγματος – για να θέσει κανείς υποψηφιότητα για πρόεδρος, οφείλει να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Αντιμετωπίζουμε μεγάλη τυραννία, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν θα αποθαρρυνθώ», τόνιζε ο ίδιος σε βίντεο λίγα λεπτά πριν τη σύλληψή του.

Εδώ και καιρό, επικριτές του Τούρκου προέδρου, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός της Τουρκίας το 2003 και πρόεδρος αυτής για πρώτη φορά το 2014, τον κατηγορούν ότι εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί τα θεσμικά όργανα της χώρας προκειμένου να υπομονεύει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να τους βγάζει (πολιτικά) από τη μέση.

Όπως τονίζουν δε, η τουρκική κυβέρνηση προετοίμαζε εδώ και καιρό το έδαφος, ώστε ο Ιμάμογλου να μπορέσει να θέσει να υποψηφιότητα για πρόεδρος της χώρας και αυτό γιατί αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον Ερντογάν και το μέλλον του στο τιμόνι της Τουρκίας.

Η Τουρκία έχει προγραμματισμένες προεδρικές εκλογές το 2028. Δεν είναι όμως λίγοι εκείνοι, οι οποίοι θα πιέσουν ώστε να στηθούν πρόωρα κάλπες. Αιτία δεν είναι ο πληθωρισμός, που τσακίζει τα νεύρα της τουρκικής οικονομίας εδώ και χρόνια, αλλά η χρυσή ευκαιρία που θα δοθεί στον Τούρκο πρόεδρο, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία.

Το Σύνταγμα της Τουρκίας δεν επιτρέπει τρίτη προεδρική θητεία. Ωστόσο, εάν για παράδειγμα το τουρκικό κοινοβούλιο προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - που δεν είναι υποψήφιος αυτή τη στιγμή ούτε εκείνος, ούτε και κανείς άλλος από το κυβερνών κόμμα του, ΑΚΡ - θα είναι σε θέση να βάλει εκ νέου υποψηφιότητα, με πρόφαση πως δεν ολοκλήρωσε τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Εύλογα ωστόσο κάποιος θα πει «μα, αυτή δεν είναι η δεύτερη του προεδρική θητεία». Και πράγματι δεν είναι. Ωστόσο, λογίζεται ως δεύτερη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να εξελέγη για πρώτη φορά στο προεδρικό αξίωμα πριν από 11 χρόνια και να επανεξελέγη σε αυτό το 2018, αλλά έπειτα από συνταγματικές τροποποιήσεις που κατέστησαν το πολίτευμα στη γείτονα προεδρικό, ήταν σε θέση να είναι εκ νέου υποψήφιος το 2023, όταν και επανεξελέγη.

Όσα τους «ενώνουν» είναι όσα τους… χωρίζουν

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν αποτελεί άγνωστο πρόσωπο για τον «σουλτάνο» Ερντογάν, όπως διεθνή Μέσα Ενημέρωσης- και όχι μόνο - τον έχουν βαφτίσει. Ο Τούρκος πρόεδρος τον παρακολουθεί χρόνια. Άλλωστε είναι ο μοναδικός πολιτικός του αντίπαλος, ο οποίος έχει καταφέρει εναντίον του όχι ένα, ούτε δύο αλλά τρία ισχυρά πολιτικά χτυπήματα και όλα κάτω από τη μέση, αμφισβητώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πολιτική παντοδυναμία Ερντογάν στη γείτονα.

Οι δύο τους μοιράζονται πολλά κοινά, αλλά την ίδια στιγμή τους χωρίζουν πολλά περισσότερα.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι μέλος του αντιπολιτευόμενου σοσιαλδημοκρατικού κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ηγείται του κυβερνώντος Ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

Λάτρης του ποδοσφαίρου, όπως και ο ίδιος ο Ερντογάν, ο Ιμάμογλου έχει υπάρξει και εκείνος στα νιάτα του ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα και στα 43 του χρόνια στράφηκε στην πολιτική. Εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος στο Μπεϊλικντουζού το 2014 και πέντε χρόνια αργότερα, το 2019, διεκδίκησε τον δήμο της Κωνσταντινούπολης και τον κέρδισε. Αυτό ήταν το πρώτο χτύπημα – έκπληξη στο γόητρο του Τούρκου προέδρου.

Γέννημα, θρέμμα της Κωνσταντινούπολης, ο Ερντογάν ο οποίος ξεκίνησε την πολιτική του πορεία από την Πόλη υπηρετώντας ως δήμαρχος αυτής το 1994, ζήτησε επανακαταμέτρηση και έχασε... ξανά.

Η τρίτη και η πιο φαρμακερή ήττα του, στα περίπου 20 χρόνια εξουσίας του στη χώρα, ήταν πριν από έναν χρόνο, πάλι από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, όταν ο υποψήφιος του ΑΚΡ, Μουράτ Κουρούμ και αντίπαλός του, συνετρίβη στις κάλπες.

Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες

Πολλοί, σχολιάζοντας τον θρίαμβο Ιμάμογλου στη μεγαλύτερη πόλη και οικονομικό κέντρο της Τουρκίας, την Κωνσταντινούπολη, την περασμένη άνοιξη, είπαν πως η προεκλογική περίοδος για τις προεδρικές του 2028 στη χώρα σήκωσε εκείνη τη στιγμή αυλαία και σχεδόν έναν χρόνο μετά ο Τούρκος πρόεδρος δείχνει αποφασισμένος να παίξει και πάλι με τους δικούς του όρους λαμβάνοντας, όμως, εγκαίρως τα μέτρα του.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου παραμένει προφυλακισμένος και αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο.

Στους δρόμους, όμως, η αντίδραση υποστηρικτών του είναι μαζική - παρά την απαγόρευση διαδηλώσεων και παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στους χρήστες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Για πολλούς ο Ιμάμογλου είναι ήδη ήρωας, όπως συνέβη και με τον ίδιο τον Ερντογάν, όταν επίσης είχε φυλακιστεί από το βαθύ κεμαλικό κράτος στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και η πρώτη νέα ήττα του Τούρκου προέδρου θα μπορούσε να είναι προ των πυλών, αφού μοιάζει να κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα που ο ίδιος έστησε με τις δικές του εντολές.

