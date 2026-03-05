Τουρκία: Καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις ιρανικών drones στο Αζερμπαϊτζάν

Η Τουρκία δήλωσε την Πέμπτη ότι καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις ιρανικών drones στον θύλακα του Ναχιτσεβάν στο Αζερμπαϊτζάν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή της για παύση των επιθέσεων που στοχεύουν τρίτες χώρες.

«Τονίζουμε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις που στοχεύουν τρίτες χώρες στην περιοχή και ενέχουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των επικεφαλής της διπλωματίας των δύο χωρών σχετικά με τις επιθέσεις.

