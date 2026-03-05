Η Ιταλία στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιταλία, μαζί με Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία, αποφάσισε να στείλει ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου, σε εφαρμογή του άρθρου 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αλληλεγγύη σε απειλούμενο μέλος.

Η Ιταλική πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η χώρα της θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις αμυντικού χαρακτήρα, με σχετική απόφαση να ακολουθεί τηλεφωνικές επαφές με τον πρόεδρο της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, η Κύπρος έλαβε σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από διαβουλεύσεις με υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας, Βρετανίας, Πολωνίας και Γερμανίας.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η χώρα της θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις αμυντικού χαρακτήρα. Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο εξήγγειλε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Οι πληροφορίες του ιταλικού Τύπου επιβεβαιώθηκαν. Μιλώντας σήμερα το πρωί στη Βουλή της Ρώμης, ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, Γκουίντο Κροζέτο, ανακοίνωσε ότι Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία θα αποστείλουν ναυτικές μονάδες με στόχο την προστασία της Κύπρου. Ο Κροζέτο εξήγησε ότι η απόφαση αυτή συνδέεται και με το άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει τη στήριξη μιας χώρας μέλους -από τα υπόλοιπα κράτη- στην περίπτωση που απειλείται η ασφάλειά του.

Πηγή: Deutsche Welle

Όπως πρόσθεσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, σε χθεσινή επικοινωνία με τους ομολόγους του της Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γερμανίας, καθώς και σε συνομιλία με την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας, συμφώνησαν ότι οι χώρες της Ένωσης έπρεπε να στείλουν ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Η απόφαση ελήφθη μετά και από τηλεφωνική συνομιλία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, οι οποίοι είχαν επικοινωνήσει στην αρχή της εβδομάδας.Η Ιταλία, μέσω της πρωθυπουργού της και των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, αποσαφήνισε παράλληλα ότι «δεν βρίσκεται σε πόλεμο με κανέναν και θα κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλει στην αποκλιμάκωση». Η Ρώμη, όμως, θεωρεί ότι πρέπει να στηριχθούν οι χώρες, οι οποίες, στη φάση αυτή, γίνονται στόχοι των επιθέσεων της Τεχεράνης. Με αυτή τη λογική, το ιταλικό υπουργείο Άμυνας πρόκειται να αποστείλει και στρατιωτική βοήθεια προς ενίσχυση της αεράμυνας των χωρών του Κόλπου.Αποστολή φρεγάτας στην ΚύπροΣε ό,τι αφορά τη ναυτική μονάδα που πρόκειται να κατευθυνθεί προς την Κύπρο, σύμφωνα με τον Τύπο είναι πιθανόν να επιλεγεί η φρεγάτα Virginio Fasàn ή η φρεγάτα Schergat. Διαθέτουν υπερσύγχρονα κανόνια, αμυντικά ραντάρ που εντοπίζουν drones με μεγάλη ακρίβεια και πυραύλους Aster 30.Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη χρήση των αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται επί ιταλικού εδάφους για τυχόν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, η κυβέρνηση Μελόνι αποσαφήνισε ότι «δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα, αλλά -όπως και να έχει- μια τέτοια απόφαση θα πρέπει ληφθεί από το Κοινοβούλιο, μετά από αναλυτική συζήτηση».

