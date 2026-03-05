Παχλαβί: «Κάθε απόπειρα διαδοχής του Χαμενεΐ είναι καταδικασμένη να αποτύχει»

Με νέα ανάρτησή του στα social media, o Ρεζά Παχλαβί, ο εξόριστος στις ΗΠΑ γιος του εκλιπόντος Σάχη του Ιράν, στρώνει ακόμα περισσότερο το έδαφος της επιστροφής του, ως εξέχουσα μορφή της αντιπολίτευσης, που έχει εκφράσει την επιθυμία του να ηγηθεί μια δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα του.

«Κάθε απόπειρα διαδοχής του Χαμενεΐ είναι εξαιρετικά καταδικασμένη να αποτύχει. Όποιο όνομα κι αν προταθεί, είτε ο Μοτζταμπά είτε ο Χασάν, θα στερείται νομιμότητας και θα είναι συνυπεύθυνο για το αιματοβαμμένο ιστορικό του θεοκρατικού καθεστώτος και των εγκληματικών του ηγετών» αναφέρει ο 65χρονος διάδοχος του ιρανικού θρόνου.

«Ο μοναδικός νόμιμος αντικαταστάτης αυτού του καθεστώτος είναι το Σύστημα Μετάβασης, του οποίου το πλαίσιο έχει ήδη γνωστοποιηθεί μέσω του εγχειριδίου της Φάσης Έκτακτης Ανάγκης του Έργου Άνθηση του Ιράν, ενώ τα στοιχεία του θα παρουσιαστούν σταδιακά» τονίζει.

هم‌میهنان عزیزم،



همانطور که در پیامم پس از هلاکت خامنه‌ای تاکید کردم، هرگونه جانشین‌سازی برای او، از پیش شکست‌ خورده است. هر نامی که معرفی شود، مجتبی باشد یا حسن، فاقد مشروعیت، و شریک کارنامه خونین این رژیم و رهبران جنایتکارش، خمینی و خامنه‌ای خواهد بود.



رژیمِ در حال سقوط… pic.twitter.com/vneO9g3kQ3 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 5, 2026

Ο Παχλαβί καλεί τους «πράκτορες της Ισλαμικής Δημοκρατίας» να παραδώσουν την εξουσία αμέσως και χωρίς βία και να συμμετάσχουν στη σταθερή και ασφαλή μετάβαση του Ιράν προς μια εθνική εκλεγμένη κυβέρνηση.

Παράλληλα κάνει έκκληση στην παγκόσμια κοινότητα να σταθεί στο πλευρό του Ιρανικού Λαού.

«Καταδικάστε την παράνομη φύση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αναγνωρίστε το Σύστημα Μετάβασης ως τον εκπρόσωπο της βούλησης του λαού» αναφέρει χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

