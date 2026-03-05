Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι αρνήθηκε ότι η χώρα στοχοποίησε το Αζερμπαϊτζάν, όπου σημειώθηκε νωρίτερα επίθεση με drones.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει στοχεύσει τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι, όπως μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Δεν στοχεύουμε τις γειτονικές μας χώρες», επισήμανε.

Iran’s Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi responded to reports that drones struck Nakhchivan International Airport in Azerbaijan, saying Tehran does not target neighbouring countries and that the incident must be investigated.



Speaking to AnewZ as reports of the attack… pic.twitter.com/2VPIOUWvW5 — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Επίσης σημείωσε πως: «Η πολιτική του Ιράν είναι να χτυπά μόνο τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών του που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και χρησιμοποιούνται για να επιτεθούν στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Το Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε νωρίτερα το Ιράν ότι έριξε δύο drones στο έδαφός του, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους, και σημείωσε ότι ο Ιρανός πρεσβευτής εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί έντονη διαμαρτυρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν διευκρίνισε ότι ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε σε αεροδρόμιο στο Ναχιτσεβάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, και ένα άλλο κοντά σε σχολείο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο καταδίκασε τις επιθέσεις, απαίτησε εξηγήσεις από το Ιράν και σημείωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να λάβει «τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης».

Иранский беспилотник нанес удар по Нахчывани, Азербайджан. pic.twitter.com/d9AUbkd4hr — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) March 5, 2026

Διαβάστε εδώ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

