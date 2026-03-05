Συμπληρώνεται έκτη μέρα από τη νέα σύρραξη στη Μέση Ανατολή χωρίς να διαφαίνεται ακόμη ολοκλήρωση των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων. Απεναντίας, οι IDF επιχειρούν και στον νότιο Λίβανο με στόχο την εξόντωση και δυνάμεων του δορυφόρου του Ιράν Χεζμπολάχ.

Το πρωί της Πέμπτης οι IDF ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ένα μεγάλης κλίμακας κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη.

Την Τετάρτη ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν την πρωτεύουσα του Ιράν και άλλες πόλεις σε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών, με το Ισραήλ να στοχεύει την ιρανική ηγεσία και τις δυνάμεις ασφαλείας, βομβαρδίζοντας μάλιστα τις εγκαταστάσεις της κεντρικής διοίκησης, τα στρατηγεία των Ιρανών, την ώρα που η Τεχεράνη εξαπέλυε απανωτά κύματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τόσο εναντίον του Ισραήλ όσο και σε ολόκληρη την περιοχή, όσο και στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σχεδιάζουν τουλάχιστον 1 με 2 εβδομάδες ακόμη επιχειρήσεων στο Ιράν, αναφέροντας ότι ρίφθησαν πάνω από 5.000 βόμβες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι απέρριψαν ένα ψήφισμα που στόχευε να απαιτήσει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για μελλοντική στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να «επιτίθενται προοδευτικά βαθύτερα» στο Ιράν.



Στο εσωτερικό του Ιράν, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με μια αμερικανική υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.