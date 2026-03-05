«Σήμερα, το Ιράν διέπραξε τρομοκρατική ενέργεια κατά του εδάφους του Αζερμπαϊτζάν, κατά του κράτους του Αζερμπαϊτζάν. Το ιρανικό κράτος πυροδότησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν», δήλωσε ο Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Οι στόχοι της επίθεσης ήταν πολιτικές εγκαταστάσεις. Το κράτος του Αζερμπαϊτζάν καταδικάζει έντονα αυτή την άσχημη τρομοκρατική ενέργεια και όσοι τη διέπραξαν πρέπει να λογοδοτήσουν αμέσως. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στην αζερμπαϊτζανική πλευρά, πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη και όσοι διέπραξαν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια πρέπει να θεωρηθούν ποινικά υπεύθυνοι», τόνισε ο αρχηγός του κράτους.

Ο Αλίγιεφ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι το Μπακού δεν συμμετέχει και δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Πάντως, ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι αρνήθηκε ότι η χώρα στόχευσε τη χώρα όπου σημειώθηκε νωρίτερα επίθεση με drones.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει στοχεύσει τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι, όπως μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Δεν στοχεύουμε τις γειτονικές μας χώρες», επισήμανε.

Το Αζερμπαϊτζάν απείλησε με αντίποινα το Ιράν μετά τα πλήγματα με drones στο έδαφός του, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο έπεσε κοντά σε σχολείο στο χωριό Σεκαραμπάντ, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Δύο πολίτες τραυματίστηκαν.

«Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης» επισημαίνεται για το χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν.

