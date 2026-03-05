Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 μηνών

Οι τιμές της βενζίνης εκτινάχθηκαν κατά ακόμα 5 σεντς το γαλόνι σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της AAA, ανεβάζοντας τη μέση τιμή στις ΗΠΑ στα 3,25 δολάρια το γαλόνι, την υψηλότερη μέση τιμή των τελευταίων 11 μηνών.

Αυτή η αύξηση των 26 σεντς ανά γαλόνι από την Παρασκευή αποτελεί αντίδραση στον πόλεμο στο Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου περάσματος από το οποίο διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Οι τιμές αυξήθηκαν επίσης αφότου το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις αντιποίνων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις γειτονικών του χωρών με πλούσια κοιτάσματα, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία - η μεγαλύτερη εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.

Η πορεία της αύξησης

Το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου σημειώθηκε τις τελευταίες τρεις ημέρες. Αν και η σημερινή άλμα των 5 σεντς είναι μικρότερο από την αύξηση των 9 σεντς της Τετάρτης και την εκτίναξη των 11 σεντς την Τρίτη (η οποία ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από την περίοδο μετά τον τυφώνα Κατρίνα το 2005).

Ωστόσο, η συνολική άνοδος των 25 σεντς τις τελευταίες ημέρες αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση τριημέρου από τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία.

Άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Η κρίση στο ντίζελ και οι επιπτώσεις

Οι τιμές του ντίζελ αυξάνονται ακόμα ταχύτερα.

Η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 12,8 σεντς στα 4,17 δολάρια το γαλόνι τη Πέμπτη, ενώ η συνολική άνοδος αγγίζει τα 40 σεντς μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Αν και λίγοι Αμερικανοί οδηγοί διαθέτουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, η εκτίναξη αυτή θα γίνει αισθητή στον μέσο καταναλωτή τις επόμενες εβδομάδες. Τα περισσότερα βαρέα φορτηγά χρησιμοποιούν ντίζελ και οι περισσότερες μεταφορικές εταιρείες επιβάλλουν επίναυλο καυσίμων. Αντίστοιχες επιβαρύνσεις επιβάλλονται και στις θαλάσσιες μεταφορές. Συνεπώς, η μεταφορά αγαθών γίνεται ακριβότερη, κάτι που μπορεί να μετακυλιστεί στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών στα προϊόντα.

Ποιοι άλλοι πλήττονται;

Οι αγρότες χρησιμοποιούν ντίζελ για τα γεωργικά τους μηχανήματα, ακριβώς καθώς προετοιμάζονται για την εαρινή περίοδο σποράς.

Παράλληλα, στις βορειοανατολικές πολιτείες, οι ιδιοκτήτες κατοικιών που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης θα πληγούν, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο προϊόν με το ντίζελ.

Οι ανατιμήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν. Οι τιμές χονδρικής της βενζίνης, μαζί με το αμερικανικό αργό (WTI) και το Brent -τους δύο δείκτες αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου- κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα στις σημερινές πρωινές συναλλαγές.

