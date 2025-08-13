Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας

Οι υπουργοί Άμυνας της Τουρκίας και της Συρίας υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για στρατιωτική εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, έπειτα από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στην Άγκυρα, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δύο γειτονικές χώρες διαπραγματεύονταν εδώ και μήνες μια συνολική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, μετά την απομάκρυνση του Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία τον Δεκέμβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.