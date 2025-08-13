Μπέσεντ: Πιθανές νέες κυρώσεις αν αποτύχει η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι κυρώσεις ή οι δευτερογενείς δασμοί κατά της Ρωσίας ενδέχεται να επεκταθούν, εάν η επικείμενη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Μιλώντας στο Bloomberg Television, ο Μπέσεντ κάλεσε και τους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν πίεση μέσω κυρώσεων. «Θα ξεκαθαρίσει στον πρόεδρο Πούτιν ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», δήλωσε ο Μπέσεντ.

