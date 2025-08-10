Συμβούλιο Ασφαλείας για Συρία: Δεν υπάρχει ανάκαμψη, χωρίς προστασία των Σύρων

Την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας στην επαρχία Σουέιντα της Συρίας από τις 12 Ιουλίου εκφράζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό.

Σε δήλωσή του, το Συμβούλιο καταδικάζει τη βία κατά των πολιτών, η οποία έχει προκαλέσει μαζικούς θανάτους και την εσωτερική μετακίνηση περίπου 192.000 ανθρώπων. Υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας του ιατρικού και του ανθρωπιστικού προσωπικού, των μέσων μεταφοράς και των ιατρικών εγκαταστάσεων.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης στην ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση για τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις και απαιτεί την ανθρώπινη μεταχείριση όλων των ανθρώπων, περιλαμβανομένων όσων παραδόθηκαν ή είναι τραυματισμένοι, κρατούμενοι ή έχουν καταθέσει τα όπλα τους. Επαναλαμβάνει την έκκληση προς τις προσωρινές αρχές της Συρίας να προστατεύσουν όλους τους Σύρους, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής.

Χαιρετίζει την καταδίκη της βίας από τις προσωρινές αρχές της Συρίας και καλεί σε διαφανείς και αμερόληπτες έρευνες.

Υπογραμμίζει ότι οι προσωρινές αρχές της Συρίας πρέπει να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία και να οδηγήσουν όλους τους δράστες της βίας στη δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως της πολιτικής τους ταυτότητας.

Το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, καταδικάζοντας τις αρνητικές παρεμβάσεις και καλώντας όλα τα κράτη να σεβαστούν τα δικαιώματα και την κυριαρχία της. Επαναλαμβάνει επίσης την ανάγκη σεβασμού της Συμφωνίας Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974 και του ρόλου της UNDOF.

Τονίζει επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης όλων των μορφών τρομοκρατίας στη Συρία και καλεί τις συριακές αρχές να λάβουν μέτρα κατά των ξένων τρομοκρατών μαχητών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επαναβεβαιώνει την ανάγκη για μια πολιτική διαδικασία που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των Σύρων.

Ολόκληρη η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Συρία:

"Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στην επαρχία Σουέιντα της Συρίας από τις 12 Ιουλίου, και καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να διασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει σφοδρά τη βία που διαπράχθηκε κατά των πολιτών στη Σουέιντα, η οποία περιελάμβανε μαζικούς φόνους, απώλειες ζωών και είχε ως αποτέλεσμα την εσωτερική μετατόπιση περίπου 192.000 ανθρώπων.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει την υποχρέωση σεβασμού των σχετικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διατάξεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και επαναλαμβάνει περαιτέρω τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου για τον σεβασμό και την προστασία όλου του ιατρικού προσωπικού και του ανθρωπιστικού προσωπικού που ασχολείται αποκλειστικά με ιατρικές δραστηριότητες, των μέσων μεταφοράς και του εξοπλισμού τους, καθώς και των νοσοκομείων και των ιατρικών εγκαταστάσεων.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί όλα τα μέρη να διασφαλίσουν πλήρη, ασφαλή, γρήγορη και χωρίς εμπόδια ανθρωπιστική πρόσβαση για τα Ηνωμένα Έθνη, τους συνεργάτες τους και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις σε όλες τις πληγείσες κοινότητες στη Σουέιντα και σε όλη τη Συρία, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, και να διασφαλίσουν την ανθρώπινη μεταχείριση όλων των ατόμων, περιλαμβανομένων αυτών που έχουν παραδοθεί ή είναι τραυματισμένοι, κρατούμενοι ή έχουν καταθέσει τα όπλα τους.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του προς τις προσωρινές αρχές να προστατεύσουν όλους τους Σύρους, ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής ή θρησκείας, και τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ανάκαμψη στη Συρία χωρίς πραγματική ασφάλεια και προστασία όλων των Σύρων.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας χαιρετίζει τη δήλωση των προσωρινών αρχών της Συρίας που καταδικάζουν τη βία και αναλαμβάνουν δράση για τη διερεύνηση και τη λογοδοσία των υπευθύνων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί τις προσωρινές αρχές της Συρίας να διασφαλίσουν αξιόπιστες, γρήγορες, διαφανείς, αμερόληπτες και ολοκληρωμένες έρευνες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι προσωρινές αρχές της Συρίας πρέπει να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία και να οδηγήσουν όλους τους δράστες της βίας στη δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως της πολιτικής τους ταυτότητας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας επισημαίνει επίσης την απόφαση του Υπουργείου 'Αμυνας των προσωρινών αρχών της Συρίας να συστήσει επιτροπή για να επαληθεύσει την ταυτότητα και το ιστορικό των ατόμων που εμπλέκονται στη βία και υπογραμμίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα για διαδικασίες δικαιοσύνης και συμφιλίωσης που να είναι διαφανείς και συμμετοχικές, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη ειρήνη στη Συρία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπενθυμίζει την απόφαση 2254 (2015), την Προεδρική Δήλωση (S/PRST/2025/4) και την Δήλωση Τύπου της 17ης Δεκεμβρίου 2024, και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας, καλώντας όλα τα κράτη να σέβονται αυτές τις αρχές. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει κάθε μορφή αρνητικής ή καταστρεπτικής παρέμβασης στη πολιτική, ασφάλεια και οικονομική μετάβαση της Συρίας, επισημαίνοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες αποκατάστασης της σταθερότητας στη χώρα και καλεί όλα τα κράτη να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση που ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί επίσης στον σεβασμό της Συμφωνίας Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που αφορούν την περιοχή διαχωρισμού, καθώς και του ρόλου και της εντολής της UNDOF, και τονίζει την υποχρέωση όλων των μερών να τηρήσουν πλήρως τους όρους της και να διατηρήσουν την ηρεμία και να μειώσουν τις εντάσεις.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας λαμβάνει υπόψη την έκθεση αριθ. 36 της Ομάδας Υποστήριξης Ανάλυσης και Παρακολούθησης Κυρώσεων της Επιτροπής ISIL (Ισλαμικό Κράτος /Da'esh) και Αλ-Κάιντα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης όλων των μορφών τρομοκρατίας στη Συρία και εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την οξεία απειλή που προέρχεται από ξένους τρομοκράτες μαχητές, επισημαίνοντας ότι η απειλή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει όλες τις περιοχές και τα Κράτη-Μέλη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις και τις ενέργειες των συριακών αρχών για την αντιμετώπιση του ISIL (Ισλαμικό Κράτος /Da'esh) και της Αλ-Κάιντα και προτρέπει τη Συρία να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει την απειλή των ξένων τρομοκρατών μαχητών, ενώ υπογραμμίζει τις υποχρεώσεις της Συρίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως τις αποφάσεις 1267 (1999), 1989 (2011), 2178 (2014), 2253 (2015) και 2396 (2017) και τη σχετική κατάσταση στη Συρία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί στην υλοποίηση μιας πολιτικής διαδικασίας που θα είναι συμπεριληπτική, συριακής ηγεσίας και συριακής ιδιοκτησίας, βασισμένη στις βασικές αρχές που αναφέρονται στην απόφαση 2254 (2015). Αυτό περιλαμβάνει την προστασία των δικαιωμάτων όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής και θρησκείας. Αυτή η πολιτική διαδικασία θα πρέπει να ανταποκριθεί στις νόμιμες φιλοδοξίες όλων των Σύρων, να τους προστατεύσει και να τους επιτρέψει να προσδιορίσουν ειρηνικά, ανεξάρτητα και δημοκρατικά το μέλλον τους.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναβεβαιώνει τη σημασία του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών στην υποστήριξη της πολιτικής μετάβασης της Συρίας, σύμφωνα με τις αρχές της απόφασης 2254 (2015), και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Γραφείου του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών σε αυτόν τον τομέα".

