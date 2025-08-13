Η Κλοέ έτρωγε αμέριμνη το παγωτό της βολτάροντας στο Τόκιο, όταν την πλησίασε ένας αστυνομικός – κάποιος την κατήγγειλε επειδή έτρωγε παγωτό στο δρόμο. Η νεαρή Αμερικανίδα τουρίστρια αποσβολωμένη κάθισε στο πεζοδρόμιο και παρακολουθούσε τον αστυνομικό να της κόβει κλήση και πρόστιμο.

Μάλιστα, κατέγραφε με το κινητό της τη σκηνή, ανεβάζοντάς την μετά στο social media με σχόλιο: «Η Ιαπωνία είναι υπέροχη μέχρι κάποιος να σε καταγγείλει επειδή έφαγες παγωτό στο πεζοδρόμιο».

Στο βίντεο που αναδημοσίευσε το @travel στο Instagram, η Κλόε χαμογελάει νευρικά στην κάμερα καθώς κάθεται στο πεζοδρόμιο, σε ένα άγνωστο μέρος του Τόκιο.

Στη συνέχεια, στρέφει την κάμερα σε έναν αστυνομικό με κράνος ποδηλασίας ο οποίος κρατάει ένα μπλοκάκι στο χέρι.

Αν και ο ήχος είχε απενεργοποιηθεί στο βίντεο, ο αστυνομικός φαίνεται να επιπλήττει αυστηρά την τουρίστρια καθώς παράλληλα της έγραφε την κλήση και το πρόστιμο.

Η Ιαπωνία είναι γνωστή για τους πεντακάθαρους δρόμους της, τους οποίους οι ντόπιοι είναι περήφανοι. Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Mail, η έλλειψη δημόσιων κάδων απορριμάτων «ενθαρρύνει» τα άτομα να παίρνουν τα σκουπίδια τους μαζί τους.

Ενώ δεν είναι παράνομο να τρώτε στα πεζοδρόμια στην Ιαπωνία, γενικά «θεωρείται κακή συνήθεια σε κατοικημένες περιοχές, σε τρένα και σε πιο ήσυχες πόλεις ή γειτονιές», σύμφωνα με το Alpine Elements.

Η σύμβουλος πολιτιστικής εθιμοτυπίας, Ναόμι Σάτο, με έδρα το Κιότο, εξηγεί και δίνει συμβουλές στους τουρίστες:

«Το φαγητό ενώ περπατάτε θεωρείται απρόσεκτο ή απερίσκεπτο. Μπορεί να ενοχλήσει τους άλλους - για παράδειγμα, αν χύσετε φαγητό ή καταλάβετε χώρο σε μια πολυσύχναστη περιοχή.

«Στην ιαπωνική κουλτούρα, τα γεύματα προορίζονται να απολαμβάνοντας με προσοχή, συνήθως σε καθορισμένα μέρη» τονίζει.

Εν τούτοις, το φαγητό σε δημόσιους χώρους μπορεί να είναι ανεκτό σε δημοφιλή τουριστικά σημεία, όπως η Ασακούσα και το Ντοτονμπόρι της Οσάκα.

Πηγή: skai.gr

