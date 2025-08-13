Επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τα για «ψευδείς ειδήσεις» σχετικά με την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ άδικα» μέσα ενημέρωσης που «συνεχώς αναφέρονται σε αποτυχημένους και ηλίθιους ανθρώπους», αναφερόμενος ειδικά στον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον. Ο Μπόλτον είχε δηλώσει ότι «παρά το γεγονός πως η συνάντηση γίνεται σε αμερικανικό έδαφος, ο Πούτιν έχει ήδη κερδίσει».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επικρίσεις θα συνεχίζονταν ακόμη και αν «έπαιρνα δωρεάν τη Μόσχα και το Λένινγκραντ» ως μέρος συμφωνίας με τη Ρωσία, κατηγορώντας τους επικριτές του για διαφθορά και «μίσος προς τη χώρα». Κατέληξε λέγοντας ότι «κερδίζουμε σε όλα» και υπέγραψε με το σύνθημα «MAGA».

«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «σπουδαίους ανθρώπους» τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους είναι προγραμματισμένο αργότερα σήμερα να έχει βιντεοδιάσκεψη με θέμα την Ουκρανία, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα συνομιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν να συναφθεί μια συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε βιντεοδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

