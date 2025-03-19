Γουίτκοφ: «Πιθανή» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «πιθανό να συμβεί», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του είχαν την Τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τους όρους για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Στον απόηχο της συνομιλίας των δύο ηγετών, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ «κατανοούν ο ένας τον άλλον» και σκοπεύουν να εργαστούν για την «εξομάλυνση» των σχέσεων Μόσχας - Ουάσινγκτον.

«Οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ κατανοούν ο ένας τον άλλον καλά, έχουν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο και σκοπεύουν να προχωρήσουν βήμα- βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι ακριβείς ημερομηνίες και το σχήμα του επόμενου γύρου των αμερικανορωσικών επαφών θα συμφωνηθούν σήμερα και αύριο.

Παράλληλα το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι η μερική εκεχειρία 30 ημερών στην οποία συμφώνησαν χθες Τρίτη ο Πούτιν και ο Τραμπ στον πόλεμο στην Ουκρανία αφορά μόνο τον ενεργειακό τομέα και καμία άλλη υποδομή, όπως έχει αναφέρει η αμερικανική πλευρά.

Η συμφωνία αυτή αφορά τις ρωσικές και τις ουκρανικές επιθέσεις «εναντίον των ενεργειακών υποδομών», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

