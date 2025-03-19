Αγγλία: 49 χρόνια κάθειρξη στον έφηβο που σκότωσε την οικογένειά του και σχεδίαζε επίθεση σε δημοτικό σχολείο

Σε κάθειρξη τουλάχιστον 49 ετών καταδικάστηκε ο 18χρονος Νίκολας Πρόσπερ, ο οποίος, αφού δολοφόνησε με βίαιο τρόπο την οικογένειά του, σκόπευε να επιτεθεί σε δημοτικό σχολείο με στόχο να γίνει ο πιο διαβόητος κατά συρροήν δολοφόνος στην ιστορία.

Όπως αποκαλύφθηκε στο Δικαστήριο, ο νεαρός από την πόλη του Λούτον σχεδίαζε την επίθεση για περισσότερο από ένα χρόνο, με σκοπό να πυροβολήσει 30 μικρά παιδιά ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών στο Καθολικό Δημοτικό Σχολείο του St Joseph.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του Πρόσπερ, Ρέι, ο οποίος αναγκάστηκε να ακούσει τι έκανε ο γιος του στα δύο μικρότερα παιδιά του και τη σύζυγό του μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου.

Στην πρώτη εμφάνιση του Πρόσπερ στο δικαστήριο, λίγες ημέρες μετά τις δολοφονίες, όπως αναφέρει το BBC, ο πατέρας του φώναξε: «Ακόμα σε αγαπώ, γιε μου. Δεν φταις εσύ, εντάξει;'».

Χθες στην κατάθεσή του, ο κ. Πρόσπερ δήλωσε ότι έχασε τέσσερα μέλη της οικογένειάς του.

Πηγή: skai.gr

