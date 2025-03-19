Επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι διαδηλωτές έφτασαν μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη, διαμαρτυρόμενοι για την κράτηση του δημάρχου της Πόλης.

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ του Ιμάμογλου, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις «διεξάγουν πραξικόπημα».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τετάρτη, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον Ιμάμογλου, από το κύριο αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), με κατηγορίες για διαφθορά και βοήθεια σε τρομοκρατική ομάδα, προκαλώντας τις διαδηλώσεις και την κατακραυγή της αντιπολίτευσης και των επικριτών της κυβέρνησης.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν δεκάδες πολίτες να συγκρούονται με τις δυνάμεις της αστυνομίας, προσπαθώντας να πλησιάσουν στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης.

BREAKING: Chaos erupts at Istanbul University as police violently crack down on student protesters. This follows Erdogan’s arrest of Istanbul’s mayor, a key political rival.



Turkey has become a terrorist state.pic.twitter.com/hmxAOqf2HO — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 19, 2025

İstanbul Üniversitesi’ndeki yürüyüşte öğrenci seli polis barikatını böyle aştı!https://t.co/MYXuZcOj5z pic.twitter.com/UgcWd1xaQq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025



Δημοκρατικό Κόμμα: Ο Ερντογάν εγκατέλειψε τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε απομακρυνθεί από τη δημοκρατία ανακοίνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, (CHP), αντιδρώντας στη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, πολιτικός που θεωρείται ο κυριότερος αντίπαλος του Ερντογάν, συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία, λίγα 24ωρα προτού οριστεί υποψήφιος του CHP για την προεδρία στις επόμενες εκλογές του 2028.

"Η δημοκρατία ήταν ένα τρένο και ο Ταγίπ Ερντογάν επιβιβαζόταν σε αυτό μόνο όσο τον βόλευε. Τώρα, αυτός αποβιβάστηκε από αυτό το τρένο και εντάχθηκε στις τάξεις των πραξικοπηματιών", δήλωσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκούρ Οζέλ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.