«Το επιθυμητό επίπεδο συνεργασίας με τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης δεν επιτεύχθηκε παρά τις προηγούμενες συζητήσεις», δήλωσε ο Ερντογάν, σε εκδήλωση στην Άγκυρα που αφορούσε την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το Reuters.

Σε συζητήσεις βρίσκεται με τους επικεφαλής του Instagram η κυβέρνηση της Τουρκίας, που απέκλεισε την πρόσβαση στην πλατφόρμα την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Abdulkadir Uraloglu σε ανάρτησή του στο X.

Ο Uraloglu δήλωσε ότι η Τουρκία είχε εκφράσει ορισμένες ευαισθησίες σχετικά με τη συμμόρφωση του Instagram με τους τουρκικούς νόμους σε συνάντηση με εκπροσώπους της πλατφόρμας την περασμένη εβδομάδα.

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.



Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 5, 2024

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν επέκρινε την πλατφόρμα για την απόφασή της να μπλοκάρει αναρτήσεις συλλυπητηρίων για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, στις 31 Ιουλίου.

Ακολούθως, η Αρχή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Τουρκίας (BTK) δημοσίευσε την απόφαση της να αποκλείσει την πρόσβαση των χρηστών στο Instagram, στις 2 Αυγούστου στον ιστότοπό της.

Τι απάντησε η Meta

«Ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού του Instagram στην Τουρκία, εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται καθημερινά τρόπους σύνδεσης με την οικογένεια και τους φίλους τους, ενώ οι επιχειρήσεις δεν είναι πλέον σε θέση να προσεγγίσουν τους πελάτες τους με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε εκπρόσωπος της Meta META.O, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε τις υπηρεσίες μας».

Κύμα αντιδράσεων για τον αποκλεισμό

Η Τουρκία κατέχει την πέμπτη θέση στον κόσμο όσον αφορά τη χρήση του Instagram, με περισσότερους από 57 εκατομμύρια χρήστες, ακολουθώντας την Ινδία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την Ινδονησία, σύμφωνα με την πλατφόρμα δεδομένων Statista.

Χιλιάδες άνθρωποι στο X διαμαρτυρήθηκαν για την απαγόρευση πρόσβασης, με τουρκικά hashtags που μεταφράζονται ως «accessban, bringinstagramback, ecommercehalted» να βρίσκονται στην κορυφαία λίστα τάσεων μετά την απαγόρευση.

Χτύπημα στις επιχειρήσεις

Μεταξύ εκείνων που δεν ήταν ευχαριστημένοι με την απαγόρευση είναι η 34χρονη Μπασάκ, η οποία διατηρεί έναν λογαριασμό σχεδιασμού χειροποίητων κοσμημάτων στο Instagram με περισσότερους από 30.000 ακόλουθους, λέγοντας ότι ο αποκλεισμός προκάλεσε δυσκολίες στην επιχείρησή της.

«Μερικοί από τους πελάτες μου επικοινώνησαν μαζί μου μπαίνοντας στο Instagram μέσω VPN και άλλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, αλλά η ευκαιρία μου να αποκτήσω πρόσβαση σε νέα άτομα και δυνητικούς πελάτες σταμάτησε αμέσως», είπε.

«Οι πωλήσεις μου μειώθηκαν. Εάν αυτό (απαγόρευση πρόσβασης) συνεχιστεί, δεν είναι δυνατό να τα βγάλω πέρα, καθώς δεν μπορώ να προσεγγίσω ένα ευρύτερο κοινό».

Η απαγόρευση πρόσβασης στο Instagram κόστισε περίπου 11,5 εκατομμύρια δολάρια

Το Διαδίκτυο NetBlocks εκτιμά ότι η απαγόρευση πρόσβασης στο Instagram κόστισε περίπου 11,5 εκατομμύρια δολάρια καθημερινά στην τουρκική οικονομία.

Η ένωση τουρκικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ETID εκτιμά ότι οι τουρκικές επιχειρήσεις παράγουν περίπου 900 εκατομμύρια λίρες (27 εκατομμύρια δολάρια) έσοδα από το Instagram καθημερινά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Emre Ekmekci.

Εάν η απαγόρευση συνεχιστεί, θα υπάρξει σταδιακή στροφή τόσο των πωλητών όσο και των χρηστών σε άλλες πλατφόρμες, είπε.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι η συνάντηση θα είναι θετική και τα μέρη θα μπορέσουν να βρουν μια λύση. Αυτό δεν είναι μόνο πολιτικό ζήτημα, υπάρχει επίσης εμπορικός αντίκτυπος.»

Πηγή: skai.gr

